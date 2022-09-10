Trabzon Büyükşehir'den şehit ailelerine yeni yuva

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, şehit yakınları ve gazilere gösterdiği hassasiyet doğrultusunda çalışmaya devam ediyor. Yaklaşık 1,5 yıl önce kendisini ziyaret eden şehit yakınları ve gazilerin yeni bina taleplerini çalışmalarının ilk sırasına koyan Başkan Zorluoğlu, yapımı tamamlanan binada incelemelerde bulundu.TRABZON (İGFA) - Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Yönetim Kurulu ile şehit yakınları ve gaziler, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu’nu ziyaret etmiş ve yeni bina talebinde bulunmuşlardı. Şehitlik ve gazilik unvanlarının hiçbir maddi değerle ve hiçbir dünyevi payeyle ölçülemeyecek derecede büyük bir şeref olduğunu belirten Başkan Zorluoğlu ise “Gerekirse kazma kürekle işe biz girişeceğiz ve adına yakışır bir dernek binası inşa edeceğiz” ifadelerini kullanmıştı. Başkan Zorluoğlu’nun talimatı üzerine Ortahisar ilçesi Fatih Mahallesi’nde şehit yakınları ve gaziler için hayata geçirilen yeni hizmet binasının yapımı tamamlandı. Başkan Zorluoğlu tamamlanan binayı Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Trabzon Şubesi yöneticileri ile birlikte yerinde inceledi.

EMİR TELAKKİ ETTİK

Binayı incelerken gazilerle ve şehit yakınlarıyla sohbet eden Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu yaptığı açıklamada, “Başkanımız ve yönetim kurulu bundan 1,5 yıl önce kalabalık şehit yakınları ve gazilerimizle beraber Büyükşehir Belediyemize bir ziyarette bulundular. En önemli talepleri de ‘Başkanım bizim şehit yakınlarımızı ve gazilerimizi ağırlayabileceğimiz, dinlendirebileceğimiz, çeşitli etkinlikler kültürel faaliyetler düzenleyeceğimiz bir mekâna ihtiyacımız var’ şeklindeydi. Bu bizim için önemli bir talepti. Biliyorsunuz daha önceki görevlerim itibarıyla terörle mücadelede çok etkin görevler almış birisiyim. O bakımdan şehitlerimize, onların bizlere emaneti olan aile efradına ve gazilerimize başka bir şekilde bakıyoruz. Onlar bizim için çok çok kıymetli ve her zaman onların ihtiyaçlarını en iyi şekilde giderme noktasında bir çalışma içerisinde ömrümüz boyunca olmuşuz. Dolayısıyla bu talebi emir olarak telakki ettik” dedi.

RAHATLIKLA ULAŞILACAK BİR YER BELİRLEDİK

Ziyaretin ardından ilgili kişilere talimat vererek uygun bir yer belirlediklerini de dile getiren Başkan Zorluoğlu, “Yani buraya gelecek olan gazilerimizin bir kısmı maalesef vatan savunmasında mücadele ederken çeşitli uzuvlarını kaybetmiş ve tekerlekli sandalyeyle hareket edebilen evlatlarımız, kardeşlerimiz. Dolayısıyla onların da rahatlıkla ulaşabilecekleri bir lokasyon olmasını amaçladık. Ulaşım olanaklarının iyi ve düz ayak bir yer olması, yeşillik içerisinde geldiklerinde dinlenebilecekleri bir ortam sağlamaya dikkat ettik” ifadelerini kullandı.

İKİNCİ EVLERİ OLACAK

Güzel bir lokasyon belirlenerek, proje çalışması yapıldığını da dile getiren Başkan Zorluoğlu, “Bugün itibarıyla da bu proje hayata geçirildi. Trabzon’daki şehit yakınlarımız ve gazilerimiz için harikulade bir mekân, onların bir evi olarak burada bugün vücut buldu. Emeği geçen belediye personeli arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Bu işi yakından takip eden derneğimize, dernek başkanımıza ve yöneticilerimize teşekkür ederiz. Bundan sonra tabi buranın tefrişi yapılacak. Burada bir takım aktiviteler yapmak suretiyle vatan savunmasında şehit olan evlatlarımızın, kardeşlerimizin aileleri ve gazilerimiz için burası adeta ikinci evleri olarak faaliyet gösterecek” diye konuştu.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Trabzon Şube Başkanı Ahmet Tezcan ise “Trabzon’da şehit ailelerinin ve gazilerin artık bir yuvası var. Başkanımız sağ olsun burada şehit ailelerini ve Trabzon’un gazileri güzel bir yuvaya kavuşturdu. Özellikle engelli gazilerimizin şehir merkezinde ulaşım durakları yoktu. Bugün o durak sorunu çözüldü. Hastaneye veya tedaviye gidecek tüm gazilerimizin artık burada kendilerine ait bir evleri var. Büyükşehir Belediye Başkanımıza da teşekkür ediyoruz. Burayı bize çok kısa sürede yaptı ve teslim etti. Burası şehit aileleri ve gazilerin olduğu kadar Trabzon’un da yeri. Çünkü Trabzon’u temsil edecek. Trabzon’a yakışır bir şekilde başkanımız bize yer yaptı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz” dedi.