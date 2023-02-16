Trabzon Bilsem'den yürekleri ısıtan üretim

Millî Eğitim Bakanlığı Trabzon Faruk Başaran Bilim ve Sanat Merkezi öğrenci, veli ve öğretmenleri tarafından üretilen ısı ocakları, deprem bölgesine gönderiliyor.TRABZON (İGFA) - Millî Eğitim Bakanlığı Trabzon Faruk Başaran Bilim ve Sanat Merkezi, deprem bölgesindeki vatandaşlara destek olmak için öncelikli ihtiyaçlardan biri olan ısıtıcı konusunda önemli katkı sağlıyor.

Merkezin öğrencileri, veli ve öğretmenleri el birliğiyle ısı ocakları üreterek deprem bölgesine gönderiyor. Metal kutular içinde parafin kaplı kartonlardan yapılan ısı ocakları, ısınma, ısıtma ve aydınlatma amacıyla kullanılıyor.

Üretilen ısı ocakları, ateşle tutuşturulduğunda kolayca yanarken, söndürüldüğünde de tekrar kullanılabiliyor. Kutunun boyutuna göre 3 ila 8 saat arasında ısı ve ışık veren ısı ocaklarının metal kutuları ise lokanta, hastane ve evlerde kullanılan yiyecek ve içecek atık kutularından üretiliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre özellikle ısıtmayı karşılamada kayda değer katkı sağlayan ısı ocaklarından şu ana kadar bin 767 adet üretilerek deprem bölgesine ulaştırıldığı kaydedildi.