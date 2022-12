Toroslarda tüten ocakların ateşi güçlenecek

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Saimbeyli ve Feke’de de halkla buluştu.ADANA (İGFA) - Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Kozan ve Tufanbeyli’nin ardından Feke ve Saimbeyli ilçelerinde de halkla buluştu, köyleri gezdi, sorun dinledi, hizmetlerle ilgili bilgi verdi, üreticilere mobil güneş enerjisi paneli dağıttı. Başkan Zeydan Karalar, gençler ve çocuklar için spor malzemesi desteğinde de bulundu, çok zor durumda olan vatandaşlara halk kart dağıttı.,

Saimbeyli’nin köylerinde halkla buluşan Başkan Zeydan Karalar, koyun keçi besleyen, bal üreten insanların yaşadığı zorlukları bildiğini belirterek, “Onlar kırsalda, karda-kışta ailelerinin rızkını sağlamaya çalışan, dağlarda, ovalarda telefonlarını kullanamayan, aydınlanmaları bulunmayan, uzun süre çocuklarıyla iletişim kuramayan vatandaşlarımız. Mobil güneş enerjisi panelleriyle bu sorunlar çözülecek. Üreticilerimizi her konuda desteklemeye, onların daha güçlü hale gelmesini sağlamaya yönelik çalışmalarımızı artırarak sürdürmeye kararlıyız. Kırsal kalkınmaya büyük önem veriyoruz. Tarımın ne denli önemli olduğu son yıllarda bütün dünyada bir kez daha ortaya çıktı” dedi.

ADANA’YI ÇOK DAHA GÜÇLÜ YAPMAYI HEDEFLİYORUZ

Feke’de de halkla buluşan, gittiği her noktada, her görüşten, her kesimden insanın yoğun ilgi ve sevgi gösterilerinde bulunduğu Başkan Zeydan Karalar, Feke’de ve köylerinde önemli hizmetler gerçekleştirdiklerini, üreticiyi desteklediklerini kaydetti. Hizmet ederken asla ayrım yapmadıklarını vurgulayan Başkan Zeydan Karalar, kime oy verirse versin herkesin değerli ve hizmete layık olduğunu aktardı.

Adana’yı Türkiye’nin sayılı illerinden biri yapmaya kararlı olduklarını söyleyen Başkan Zeydan Karalar, bir dönem tarımda, sanayide ve birçok dalda Türkiye’nin lokomotifi olan Adana’yı yeniden çok güçlü hale getirmek için bütün enerjileriyle çalıştıklarını belirtti.

Başkan Zeydan Karalar, Atatürk milliyetçiliğinin önemine vurgu yaptı ve Mustafa Kemal Atatürk’ün yolundan hiçbir zaman çıkmayacaklarını ifade etti.