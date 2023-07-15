Torba yasa 'Resmi'leşti!

Emekli aylıklarında artışın yanı sıra araç sahiplerinden bir kereye mahsus alınacak 'ek MTV' kararı, kira artışlarında düzenlemeyle ilgili kararların da yer aldığı halk arasında 'torba yasa' olarak nitelendirilen 7456 sayılı kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.ANKARA (İGFA) - 'Torba Yasa' olarak nitelendirilen 6/2/2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre düzenlemeyle emekli aylıklarında yüzde 25 artış sağlandı. İşverene asgari ücret desteği 500 liraya çıkarılırken, süresi de yıl sonuna kadar uzatılacak.

Kira artışlarını yüzde 25 ile sınırlandıran düzenleme de 1 yıl daha geçerli olacak.

Ayrıca 31 Temmuz itibarıyla COVID-19 izninde bulunan hükümlülerden denetimli serbestliğe ayrılmalarına 5 yıl veya daha az süre kalanlar, tekrar cezaevine dönmeyecek.

Pandemi döneminde kesilen idari para cezaları iade edilecek.

Araç sahipleri ise bir sefere mahsus olmak üzere ek MTV ödeyecek.

İşte bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan "6/2/2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"un detaylarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz.