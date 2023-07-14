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Torba teklif yasalaştı... İşte detaylar

GÜNDEM 14.07.2023, 09:09
Torba teklif yasalaştı... İşte detaylar

TBMM Genel Kurulunda, en düşük memur maaşının 22 bin 17 liraya çıkarılmasını, emekli aylıklarına yüzde 25 oranında zam yapılmasını ve bazı vergilerde artış öngören kanun teklifinin ikinci bölümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı. Memur ve emekli maaş zamlarıyla ilgili torba teklif Meclis Genel Kurul'da kabul edildi.ANKARA (İGFA) - En düşük memur maaşının 22 bin 17 liraya çıkarılmasını, emekli aylıklarına yüzde 25 zam yapılmasına yönelik düzenlemeleri içeren ve bazı vergi artışlarını öngören "6 Şubat 2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi"nin birinci bölümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Görüşmelerde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra toplanan yardım paralarının sorulduğunu belirten Muş, "6 Şubat Merkezli depremler sonrasında yapılan yardım kampanyasında 5 Temmuz 2023 tarihine kadar 85 milyar 248 milyon 189 bin 877 lira nakit olarak yatırılmıştır. Türkiye Tek Yürek Kampanyası dışında da deprem bağışları yapılmıştır. Bu yardımlarda da 26 milyar 985 milyon 72 bin 139 lira bağışlanmıştır. Deprem kampanyalarında şu ana kadar toplam 112 milyar 233 milyon 262 bin 16 lira toplanmıştır. Deprem kampanyası hesaplarından depremzedelere hane başı ödeme, kira yardımı, taşınma, çadır, konteyner, gıda gibi alımlar için 38 milyar 230 milyon 575 bin 184 lira harcanmıştır. Şu anda deprem kampanya hesabında bulunan rakam 74 milyar 2 milyon 686 bin 832 lira civarındadır." dedi.

Borçlanma ile ilgili 2017 ve 2020 yılına yönelik düzenlemelere ilişkin Anayasa Mahkemesine iptal davası açıldığını anımsatan Muş, "AYM söz konusu değişikliklerin Anayasaya aykırı olmadığını ve iptal kararının reddi yönünde karar vermiştir. Dolayısıyla yapılan düzenleme Anayasal denetimden geçmiş bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.

EK MTV

 Kanuna göre, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilerinin azaltılması amacıyla ortaya çıkan finansman ihtiyacının karşılanmasında kullanılmak üzere, bir defaya mahsus olmak üzere ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) uygulanacak.

Düzenlemenin yayımlandığı tarihte kayıt ve tescilli bulunan otomobil, otobüs, kamyon, kamyonet, uçak ve helikopterler dahil tüm taşıtlar ile 31 Aralık 2023 tarihine kadar kayıt ve tescil edilecek olan tüm taşıtlar, ek MTV kapsamında olacak. Ek MTV, 2023 yılı için tahakkuk ettirilen MTV tutarı kadar olacak.

 HAK SAHİPLİĞİ İŞLEMLERİNE E-DEVLET YOLUYLA KOLAYLIK GETİRİLDİ

Kanunla, Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanuna geçici madde eklendi. Buna göre, 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde inşaat kredisi verilmesini ya da bina yaptırılmasını isteyenlerin hak sahipliği başvurusunun yapılacağına dair duyuru, mahallinde mülki idare amirliğince ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı resmi internet sitesinde ilan edilecek.

Düzenleme 13 Temmuz 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

Kanuna göre, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde, afet bölgesi ilan tarihinden itibaren bir yıl süreyle sanayi alanı olabilecek yerler, fay hattına mesafesi, zeminin elverişliliği ve yerleşim merkezine yakınlığı gibi kriterler gözetilerek, alanın durumuna göre ilgili kurumların görüşü alınarak Bakanlıkça tespit edilecek. Tespit edilen yerler Cumhurbaşkanı kararıyla sanayi alanı olarak belirlenecek.

31 Temmuz itibarıyla Kovid-19 izninde bulunan hükümlülerden denetimli serbestliğe ayrılmalarına 5 yıl veya daha az süre kalanlar, tekrar cezaevine dönmeyecek ve kalan sürelerini denetimli serbestlik altında infaz edecek.

 İşverenlerin işgücü maliyetlerini düşürerek istihdamı korumalarını ve artırmalarını desteklemek amacıyla 2023 haziran dönemi sonuna kadar her yıl verilen asgari ücret desteğinin süresi uzatılıyor. Buna göre 2023 yılı temmuz ila aralık aylarında da istihdamı desteklemek için iş gücü maliyetlerini azaltmak üzere işverenlere, finansmanı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak şekilde ödeyecekleri sigorta priminden mahsup edilerek günlük 16,66, aylık 500 lira asgari ücret desteği sağlanacak.

Düzenleme, 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

Kurumlar Vergisi Kanunu'nda yapılan değişiklikle; kurumların, girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları ile girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden elde edilen gelirlere sağlanan istisna hariç olmak üzere diğer yatırım fonlarından elde ettikleri gelirlere yönelik sağlanan istisna ile taşınmaz satışlarından elde edilen kazançlara tanınan kurumlar vergisi istisnası kaldırılıyor.

Düzenleme kanunun yayımlandığı tarihten itibaren iktisap edilen yatırım fonu katılma payları için uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

KİRALARDA YÜZDE 25 SINIRI 1 TEMMUZ 2024'E UZATILDI

Kanuna göre, konut kiralarında uygulanacak kira bedelini yüzde 25 ile sınırlayan düzenleme 1 Temmuz 2024'e kadar uzatılacak. Söz konusu uygulama, bir önceki kira yılına ait kira bedelinin yüzde 25'ni geçmemesi koşuluyla geçerli olacak. Bir önceki kira yılının tüketici fiyat endeksindeki 12 aylık ortalamalara göre değişim oranının yüzde 25'in altında kalması halinde değişim oranı geçerli olacak. Bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde, bu oranları geçecek şekilde yapılan sözleşmeler fazla miktar yönünden geçersiz sayılacak.

EMEKLİLİK VE YAŞLILIK AYLIKLARI...

Emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlananlara ödenecek aylıklar, emekli ikramiyeleri, bayram ikramiyeleri ve ek ödemeler; bayram ikramiyesinin 2 bin liraya yükseltilmesi; en düşük emekli aylığının 7 bin 500 Türk lirasına çıkarılması, asgari ücret artışının devlet katkısı, işveren prim teşviki ve ödeme gücü olmayanların sağlık prim ödemeleri ile yapılacak ek ödemeler için ihtiyaç duyulan ödeneğin ilgili idare bütçelerine eklemede Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

Kanunun yürürlüğe girmesini izleyen ilk iş gününden itibaren Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynaklarından karşılanan destekler Merkez Bankası kaynaklarından karşılanacak.

Orman vasıflı alanlar ile zeytinlik ve zeytin sahalarını depremzedelerin konut ihtiyacının karşılanması amacıyla kurulacak alanları kroki ile sınırlandırıldı.

 Kanunla Dışişleri Bakanlığı merkez teşkilatında görev yapan büyükelçilere ödenecek ücret ve tazminat göstergeleri netleştirildi.

Yapılan oylama sonrasında en düşük memur maaşının 22 bin 17 liraya çıkarılmasını, emekli aylıklarına yüzde 25 zam yapılmasını, bazı vergi artışlarını öngören kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek, yasalaştı.

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