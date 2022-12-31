Toplum ulaşım değil emanetçi dükkanı

2022 yılında İstanbul’un metro ve tramvaylarında toplam 36.913 eşya unutuldu. En çok unutulan eşya İstanbulkart olurken, takma diş bile unutuldu.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Metro İstanbul’un işletmesini yaptığı 17 hatta 2022 yılında 36.913 eşya unutuldu. Metro İstanbul kayıp eşya ofislerinden alınan bilgiye göre; İstanbulluların en çok unuttuğu eşya İstanbulkart oldu. Toplam 15.895 İstanbulkart metro ve tramvaylarda unutuldu.

İstanbulkart’ın ardından en çok unutulan eşya 5.010 adet ile kimlik oldu. 2.914 yolcu cüzdanını, 507 yolcu giyim eşyasını, 461 yolcu ise cep telefonunu metro ve tramvaylarda unuttu. İstasyon ve araçlarda unutularak Metro İstanbul’un kayıp eşya ofislerine teslim edilenler arasında takma diş, bebek arabası, kum torbası, çocuk bisikleti, melodika, PC ekranı, araç plakası, tencere takımı, iş yeri tabelası ve pazar arabası da yer aldı.

6 BİN 676 EŞYA SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Yıl boyunca unutulan 36.913 eşyanın 6.676’sı sahiplerine teslim edildi. Metro İstanbul’un işletmesini yaptığı raylı sistem hatlarında unutulan eşya aynı gün kayıp eşya ofislerine gönderilerek dijital ortamda arşivleniyor. Eşyasını unutan İstanbulluların ALO 153’ü araması ya da istasyonlarda bulunan görevli personel ile iletişime geçmesi gerekiyor. Başvuran kişinin eşyanın sahibi olduğu teyit edildikten sonra kayıp eşya ofislerinden teslim alabiliyor.