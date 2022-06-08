TOMMY HILFIGER'den özel parti

Bir PVH Corp. [NYSE: PVH] şirketi olan Tommy Hilfiger İstanbul’da Zorlu Center’da bulunan TOMMY HILFIGER mağazasının yeniden açıldığını duyurdu. TOMMY HILFIGER global mağaza tasarım konseptini yansıtacak şekilde kapsamlı bir yenilemeden geçen Zorlu Mağazasının açılışı stil danışmanı ve influencer Zeynep Soylu’nun ev sahipliğini üstlendiği seçkin bir partiyle kutlandı.İSTANBUL (İGFA) - F-King Magazine dergisinin ve bir kreatif medya yapım şirketinin sahibi olan ve İstanbul Moda Akademisi'nde ders veren Zeynep Soylu, yeni mağazada düzenlenen kokteyl partide influencerlar, ünlüler, blog yazarları ve markanın dostlarından oluşan davetlileri ağırladı.

Ünlü Türk DJ Berk Büyükakkın da müzikleriyle etkinliğe dinamizm kattı. Mağazanın yeni tasarım konsepti, markanın mirasını ve DNA'sını sade, modern yüzeyler ve ferah bir estetikle buluşturuyor. Müşterilere hizmet vermeye başlayan yeni konsept mağaza, benzersiz bir marka deneyimin yaşatırken klasik Amerikan stiline getirdiği özgün yorumları sunuyor.