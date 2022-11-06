TOKİ'nin tanıtım tırı Kütahya'da

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından oluşturulan 'İlk Evim, İlk İş Yerim ve İlk Evim Arsa' isimli tanıtım tırı Zafer Meydanı’nda. Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ve AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, tırı ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.KÜTAHYA (İGFA) - Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından geçekleştirilecek sosyal konut, arsa ve iş yeri projesinin tanıtımı için hazırlanan 'İlk Evim, İlk İş Yerim ve İlk Evim Arsa' isimli tanıtım tırı, Zafer Meydanı’na hemşehrilerimizin merak ettiklerini sormaları ve projenin detaylarını öğrenmeleri için park edildi.

Vatandaşlarımıza projenin ayrıntılarının anlatıldığı tırı ziyaret eden Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay ile birlikte sanal gerçeklik gözlüğüyle Kütahya’da yapılacak evleri gezdi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü İbrahim Çatladan’dan kampanyaya dair bilgiler aldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından oluşturulan 'İlk Evim, İlk İş Yerim ve İlk Evim Arsa' isimli tanıtım tırı, 6 Kasım Pazar günü boyunca Zafer Meydanı’nda hemşehrilerimizin hizmetinde olacak. Proje kapsamında Kütahya’da, 2 bin 50 sosyal konut, 12 bin konut arsası hemşehrilerimize teslim edilecek.