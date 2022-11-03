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TOKİ 'ilk arsam ve iş yeri'nde başvuru sürelerini uzattı
GÜNDEM 03.11.2022, 15:49
"İlk Evim İlk İş Yerim Projesi" kapsamında 7 Kasım'da sona erecek arsa ve iş yeri başvuru süresinin 15 Kasım'a kadar uzatıldı.BURSA (İGFA) - Cumhuriyet tarihin en büyük sosyal konut projesi olan "İlk Evim Arsa" ’ve "İlk İş Yerim" projesinde başvuru süresi 15 Kasım 2022 tarihine kadar uzatıldı.
TOKİ'den yapılan duyuruda 81 ilde 1 milyon altyapılı arsa ile 29 ilde 10 bin iş yeri ile ilgili başvuruların devam ettiği kaydedildi.
1 milyon altyapılı arsalar için müstakil parsellerde bin 604 liradan, müşterek parellerde 937 bin liradan başlayan sabit taksitlerle 10 yıla varan faizsiz ödeme sistemi sunulduğu kaydedilirken, işyeri projesi ile ilgili de yüzde 10 peşinat ile 120 ay vade imkanı olduğu kaydedildi.
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