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Tokat’ın kalbi ‘TokFest’ ile atacak

Tokat Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Eyüp Eroğlu, önderliğinde gençlerin sosyal yaşamına katkı sağlayacak TokBucks ve TokFest hayata geçiriliyor

GÜNDEM 28.03.2024, 17:09
Tokat’ın kalbi ‘TokFest’ ile atacak

Tokat Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Eyüp Eroğlu, önderliğinde gençlerin sosyal yaşamına katkı sağlayacak TokBucks ve TokFest hayata geçiriliyor.Nurhan İÇMEZ / TOKAT HABER

TOKAT (İGFA) - Tokat Belediye Başkanı ve aynı zamanda AK Parti’nin belediye başkan adayı Eyüp Eroğlu, gençlere yönelik yepyeni projeleri ve etkinlikleri duyurdu. Türkiye’nin gençlerine değer veren şehri olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Tokat, gençlerin sosyal hayatına katkı sağlayacak ‘TokBucks’ adında yeni bir mekân ve ‘TokFest’ isimli festival ile gündeme geliyor.

TOKBUCKS: KALİTE VE UYGUN FİYAT BİR ARADA  
Eroğlu’nun gençlik projeleri arasında en dikkat çekicilerinden biri, Türkiye'nin iddialı yeni mekanı ‘TokBucks’ olacak. Gençlerin kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla bulabileceği bu mekân, Tokat’ın sosyal yaşamına yeni bir soluk getirecek. Eroğlu, gençlerin bu mekânda kaliteli zaman geçireceklerini ve kendilerini özel hissedeceklerini belirtti.

TOKFEST: GENÇLİK FESTİVALİ HER YIL İKİ KEZ TOKAT’TA

Gençlerin sosyal ve kültürel etkinliklere olan ilgisini artırmayı hedefleyen Eroğlu, yıl içinde iki defa düzenlenecek olan ‘TokFest’ festivalinin müjdesini verdi. Müzikten sinemaya, sanattan spora geniş bir yelpazede etkinlikler sunacak olan TokFest, gençleri bir araya getirerek Tokat’ın dinamizmini artıracak.

GENÇ GİRİŞİMCİLERE DESTEK DEVAM EDİYOR

Eroğlu, gençlerin iş kurmalarını teşvik etmek amacıyla 100 Bin TL’lik hibe desteğinin de devam edeceğini açıkladı. Bu destekle birlikte genç girişimciler hayallerindeki işletmeyi açma şansını yakalayacak.

Tokat, yeniliklerle dolu bir geleceğe doğru ilerlerken, gençlerin sosyal ve kültürel hayatına değer katmaya devam edecek. ‘TokFest’ ve ‘TokBucks’ projeleri ile şehrin gençlik enerjisi daha da artacak.

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