Tokat'ta yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 15 yaralı

Tokat'ta kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda, yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.TOKAT (İGFA) - Alınan bilgiye göre kaza saat 05.30 sıralarında Kızıliniş mevkiinde yaşandı.

Van’dan Samsun’a seyir halinde olan 60 AAC 832 plakalı yolcu otobüsü yolda kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada otobüs muavini Mert Balcı olay yerinde hayatını kaybederken, 4'ü ağır olmak üzere 15 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

VALİ HATİPOĞLU YARALILARI HASTANEDE ZİYARET ETTİ

Olay sonrası Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, kazada yaralanan hastaları tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret etti.

Vali Hatipoğlu, Tokat Devlet Hastanesi ve TOGÜ Araştırma Hastanesi'ne yaptığı ziyaretlerde, yaralıların durumları ile ilgili bilgi alarak, acil şifalar diledi.

https://twitter.com/tokatvaliligi/status/1620665876130467840