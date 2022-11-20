Tokat'ta skandal hastanenin faaliyeti durduruldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, soruşturma kapsamında hastanenin faaliyetinin durdurulduğunu açıkladı.ANKARA (İGFA) - Tokat'ta Medical Park hastanesinde hastaya uygulanan şiddet dolayısıyla harekete geçen Sağlık Bakanlığı, hastane ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında hastanenin faaliyetinin durdurulduğu açıklandı.

Tepki çeken görüntülerin ardından hastanenin faaliyeti durduruldu. Bakan Koca, gelişmeyi "Yoğun bakım servisinde bir hastanın çalışanlarca maruz kaldığı şiddet/ kötü muamele görüntüleri kamuoyuna dün yansıyan özel hastanenin faaliyeti, Bakanlığımızca acilen başlatılan soruşturma gereği durdurulmuştur. Sağlıkta hiç kimsenin güven sarsıcı fiiline toleransımız yoktur" sözleriyle duyurdu.

https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1594326716041895936

Bu arada Tokat Medical Park Hastanesi'nden, yazılı açıklama geldi.

Yaşananların kabul edilemez olduğu belirtilen açıklamada, "Yönetim Kurulu Başkanımız Dr. Muharrem Usta, konudan haberdar olduğunda olayı araştırmak için derhal bir inceleme heyeti kurmuştur. Heyetin ilk incelemesinin ardından savcılığa suç duyurusunda bulunulmuş ve Sağlık Bakanlığı’na gerekli bildirimler yapılmıştır. Ayrıca sürecin sağlıklı yürümesi adına Hastane genel müdürü görevden alınarak yerine vekaleten atama yapılmıştır. Şu an hukuki süreç devam etmektedir. Kurumumuzun ve Yönetim Kurulu Başkanımız Dr. Muharrem Usta’nın bizzat konunun takipçisi olduğunu ve olmaya devam edeceğini kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi.

Hatırlanacağı gibi Bakan Koca, Tokat Medical Park hastanesinde kaydedildiği belirtilen, bir hastanın bazı çalışanlarca şiddete maruz kaldığını gösteren görüntülerin üzüntü verici ve kabul edilemez olduğunu kaydetmişti.