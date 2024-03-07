Tokat'ta Ramazan ayında binlerce vatandaşa kapılarını açacak

Tokat'ın tarihi mirası Gülbahar Hatun İmareti, Ramazan ayında 400 kişiye iftar sofrası sunarak kapılarını açıyor. Sultan II. Bayezid'in annesi adına inşa edilen bu tarihi yapı, iftar buluşmalarıyla beraberlik ve paylaşımı teşvik ediyor.Nurhan İÇMEZ / TOKAT HABER - Tokat merkezde bulunan tarihi Gülbahar Hatun İmareti, 8 Mart Cuma günü, Sultan II. Bayezid tarafından annesi Gülbahar Hatun adına 1492 yılında yaptırılmış olup, uzun bir restorasyon sürecinin ardından, Tokat halkının hizmetine sunulacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün ortak yürüttüğü çalışmalarla, imaretin aslına uygun restorasyonu tamamlanmıştır. Açıklamada, "Gülbahar Hatun İmareti, hayrın, bereketin ve paylaşmanın merkezi olmuştur" ifadeleri kullanıldı.

RAMAZAN AYINDA ÖZEL İFTAR PROGRAMI Bu kutsal mekan, Ramazan-ı Şerif boyunca her gün 400 vatandaşa iftar sofrası sunacak. İmaret kültürünü yaşatmayı amaçlayan bu etkinlik, Hazreti İbrahim'in adet ve sünnetine uygun bir şekilde misafirperverliği ön planda tutuyor. Ramazan ayı sonrasında ise Gülbahar Hatun İmareti, günde bin kişiye yemek servisi yapmayı sürdürecektir. Bu girişim, ihtiyaç sahiplerine yönelik önemli bir destek olarak görülüyor.