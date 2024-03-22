Tokat'ta Nevruz coşkusu

Tokat'ta, Nevruz Bayramının birlik ve beraberlik ruhuyla kutlandığı Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Cemevi'nde, siyasi ve yerel yönetim temsilcileri bir araya geldi. Nevruz ateşi ve semah ritüelleriyle coşkunun adresi oldu.Nurhan İÇMEZ / TOKAT HABER

TOKAT (İGFA) - Tokat'ta, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Cemevi'nde gerçekleşen Nevruz Bayramı kutlamaları, farklı siyasi partilerden temsilcileri, yerel yöneticileri ve vatandaşları bir araya getirdi. Kutlamalara, Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Tokat Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan adayı Eyüp Eroğlu, Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Ahmet Hamdi Aydoğan, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Güner Şen, AK Parti Belediye Meclis Üyesi adayı Levent Arat, İyi Parti Tokat İl Başkanı Erkan Er, CHP Tokat İl Başkanı Çağdaş Kurtgöz gibi önemli isimler katıldı

BİRLİK VE BERABERLİK MESAJLARI Programda bir konuşma yapan Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Nevruz'un birlik ve beraberliğin simgesi olduğunu vurguladı. Eroğlu'nun konuşmasından öne çıkan ifadeler şöyle: “21 Mart Nevruz Bayramımız kutlu olsun. Bizler Orta Asya'dan bu topraklara gelmiş, buraları yurt edinmişiz. Ayrımız gayrımız olmadan bu güzel bayrağımızın altında, vatan topraklarımızda, örfümüzle, adetlerimizle, geleneklerimizle, göreneklerimizle ve kardeşliğimizle dünyaya güzelliğimizi ortaya koymuşuz. 'Darun nasır, darun nusret' dediğimiz, yardım edenlerin diyarı olan ve her anlamda birliğini beraberliğini pekiştirmiş bir şehiriz. Her zaman toylarımızla, düğünlerimizle, cenazelerimizde beraberiz. Bugünlere geldik, acımızı tatlımızla birlikte yaşayacağız. Benim en büyük dileğim ve arzum; Allah'ım bize böyle güzel toprakları bahşetti, hep beraber yaşayalım. Gölgesinde serinlediğimiz bayrağımız yere düşmesin. Camilerimiz, cemevlerimiz, birlik ve beraber olduğumuz tüm geleneklerimiz, göreneklerimiz hiç unutulmasın, hep daim olsun.

Kutlamalar, yapılan konuşmaların ardından nevruz ateşinin yakılması ve semah dönülmesiyle devam etti.