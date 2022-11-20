Tokat'ta hastane skandalına soruşturma!
Sağlık Bakanlığı, Tokat'ta bir özel hastanede hastaya uygulanan şiddet dolayısıyla harekete geçti. Bakan Fahrettin Koca, soruşturma başlatıldığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Tokat'ta bir özel hastanedeki görüntüler üzerine paylaşımda bulundu.
Bakan Koca paylaşımında, "Tokat Medical Park hastanesinde kaydedildiği belirtilen, bir hastanın bazı çalışanlarca şiddete maruz kaldığını gösteren görüntüler üzüntü verici ve kabul edilemezdir" ifadelerine yer vererek, bakanlık olarak ilgili hastanede derhal soruşturma başlattığını vurguladı.
Bakan Koca, "Gerekenin yapılacağından kimsenin şüphesi olmasın" dedi.
https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1594061232709017601
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