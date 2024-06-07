Tokat'ta dirençli üzüm çeşidi geliştirildi

Tokat’ın Narince üzümüne dayanan yeni ve hastalıklara dirençli üzüm çeşitleri geliştirildi. Dirençli üzümler Tokat ekonomisine büyük katkı sağlayacak.Nurhan İçmez - Tokat Haber / TOKAT (İGFA) - Doç. Dr. Adem Yağcı liderliğindeki araştırma ekibi, Narince üzümüne dayanan yeni ve hastalıklara dirençli üzüm çeşitleri geliştirdi. Bu çalışma, Tokat'ın Almus, Zile ve Erbaa ilçelerindeki üreticilere büyük umut vadediyor.

Doç. Dr. Adem Yağcı ve ekibi, 1 yıl boyunca 10 bin aşı yaparak 4 bin ila 6 bin arasında fidan elde ederken, bu fidanların üçte biri Almus, Zile ve Erbaa ilçelerindeki üreticilere ücretsiz olarak dağıtıldı.

YENİ ÇEŞİTLERİN EN BÜYÜK AVANTAJI, KÜLLEME HASTALIĞINA KARŞI DAYANIKLI OLMALARI

"Bu çeşitlerden 5-6 tanesi, Narince üzümünden daha iyi kaliteye sahip ve külleme hastalığına karşı dayanıklı" diyen Doç. Dr. Yağcı, söz konusu çeşitlerin Tokat ekonomisine yıllık 150 milyon lira katkı sağlayabileceğini belirterek, tescil işlemlerinin yaklaşık 8-9 yıl süreceğini kaydetti.

Narince üzümünün annesi olduğunu, babalarının ise küllemeye dayanıklı Rejent, Kişbiş, Vatkana ve Bitiş Stabluska çeşitleri olduğunu belirten Doç. Dr. Yağcı, "Tokatlı bir anası olsun ama hastalıklara dayanıklı bir çeşidi olsun istiyoruz. Bu çalışmalar sayesinde Tokat, üzüm üretiminde önemli bir yere sahip olacak. Sürecin hızlı tamamlanması için çeşitli ampliorafik çalışmaların yapılması gerek. Doğumlu tescil test merkezine başvurulması gerek. Bu süreç ilaçsız bir üretim anlamına gelmiyor. Şu anda 5 ilaç kullanıyorsak, belki bu sayı 1 ya da 2’ye düşecek" diye konuştu.