Tokat'ta Başkan Çeltek'den İsli Demlik'te samimi açıklamalar

Yeniden Refah Partisi Tokat İl Başkanı Yasin Çeltek, Anadolu Basın Yayın Birliği Genel Başkan Yardımcısı Yakup Orakçı'yı İsli Demlik sohbetlerinde ziyaret etti.Nurhan İÇMEZ / TOKAT HABER

TOKAT (İGFA) - Başkan Çeltek, YRP Tokat Merkez İlçe başkanı Kenan Özer ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte katıldığı İsli Demlik Fırınönü Muhabbetlerinde önemli açıklamalarda bulundu.

Ziyaret sırasında yerel basının durumu ve hükümetin tasarruf tedbirleri konularında konuşan Başkan Yasin Çeltek, bu tedbirlerin yerel medya üzerinde olumsuz etkiler yarattığını belirtti. Başkan Çeltek, "Hükümetin tasarruf tedbirleri, yerel medyayı ciddi sıkıntılara soktu," diyerek yerel basının yaşadığı zorluklara dikkat çekti.



Tokat'ın temel sorunlarına da değinen Başkan Çeltek, şehrin iki büyük eksikliği olduğunu vurguladı: eğitim ve üretim. Tokat'ın bir tarım şehri olmasına rağmen, tarımsal üretimde ciddi sorunlar yaşandığını ifade eden Başkan Çeltek, "Tokat, domates, tütün ve pancar gibi stratejik ürünlerde hızla geriliyor. Tütün üretiminin azalmasıyla birlikte köyler boşalıyor, sebze ve meyve üretiminde de büyük bir gerileme söz konusu," dedi.

Başkan Çeltek'in açıklamaları, Tokat'ın tarım ve eğitim alanlarındaki sorunlarına dikkat çekerek, bu alanlarda acil çözümler üretilmesi gerektiğini gözler önüne serdi. Başkan Çeltek, hükümetin tarım politikalarının gözden geçirilmesi gerektiğini belirterek, Tokat'ın potansiyelini yeniden canlandırmak için stratejik adımlar atılması gerektiğini savundu.

Başkan Yasin Çeltek ve beraberindeki heyetin ziyareti, yerel basının ve kamuoyunun büyük ilgisini çekerken, Tokat'ın geleceği için umut verici tartışmalara da zemin hazırladı. Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Yasin Çeltek'in açıklamaları, Tokat'ta tarım ve eğitim alanlarında yapılacak iyileştirmelerin önemini bir kez daha vurguladı.