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Togg zorlu kış testinde
GÜNDEM 14.09.2022, 18:44
Türkiye'nin yerli otomobili Togg, zorlu kış şartları altında yapılan testlerini sürdürmek için Turkish Cargo ile Arjantin'in Güney Kutbu'na en yakın kenti Ushuaia'ya taşındı.BURSA (İGFA) - Togg'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Karda, kışta, çamurda, gerekirse dünyanın öbür ucunda sözümüzün arkasındayız" mesajıyla testlere ilişkin görüntüler paylaşıldı.
Paylaşımda, "Togg Akıllı Cihazımızı Güney Kutbu’na en yakın noktaya, kış testlerinin devamı için Arjantin'in Ushuaia kentindeki akredite test merkezine Turkish Cargo ile taşıdık" ifadeleri kullanıldı.
https://twitter.com/Togg2022/status/1570046080368123904
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