Togg'un hızı gazetecileri etkiledi!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Togg'un 400 beygir güç üreten versiyonunun performansını ve gazetecilerin verdiği tepkiyi paylaştı.BURSA (İGFA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Togg'un güç performansına ilişkin kendi sosyal medya hesabından video yayımladı.

"0'dan 100'e 4,8 saniye gücü hisset" başlığıyla yayımladığı videoda yerli otomobil Togg'un Gemlik'teki fabrikasında performans testine katılan gazetecilerin reaksiyonlarını paylaştı.

Sürücü koltuğunda oturan Bakan Varank'ın, gazetecilerden değerlendirmelerini aldığı sırada 4,8 saniyede 100'e ulaştığı test sürüşünde verdiği reaksiyonlarla komik anlara da yol açtı. Gazetecilerin mimikleri ve şaşkınlıkları ile Togg'un performansından etkilendikleri gözlendi.

https://twitter.com/varank/status/1588418368746360832