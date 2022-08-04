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Togg 'TruGo'dan şarjlandı!

GÜNDEM 04.08.2022, 18:32
Togg 'TruGo'dan şarjlandı!

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Bursa'nın Gemlik ilçesindeki kampüsüne konuşlandırılan ilk TruGo şarj cihazı, araçla birlikte test edildi.BURSA (İGFA) - Togg'un "Yeniliğe Yolculuk" hedefinin çekirdeği olan doğuştan sürdürülebilir Gemlik Tesisi'nde seri üretim için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Geçtiğimiz günlerde deneme üretimine başlanan Togg'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gemlik Tesisi'ne ilk TruGo şarj cihazının kurulduğu belirtildi.

Şarj olan Togg'un da yer aldığı bir videoyla yapılan paylaşımda, şarj cihazlarının, kesintisiz bir kullanıcı deneyimi tasarlamak üzere test etmeye başlandığı duyuruldu.

https://twitter.com/TruGoCharging/status/1555192157417480193

Hatırlanacağı gibi Togg, hafta başında Trugo markasıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na (EPDK) yaptığı başvuru sonucu şarj ağı işletmeci lisansını almıştı.

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