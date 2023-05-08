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Togg slalomu nefes kesti

GÜNDEM 08.05.2023, 07:15
Togg slalomu nefes kesti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi ve Melikgazi Belediyesi iş birliğinde düzenlenen TOGG ile Slalom Gösterisi ve Drift Show’a katıldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Türkiye'nin yerli ve milli elektrikli aracı TOGG ile düzenlenen Erciyes slalom gösterisi, RHG Enertürk Enerji Stadyumunda gerçekleşti. Etkinliğe, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Milletvekili adayları, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlikte, Türkiye'nin yerli ve milli elektrikli aracı TOGG ile düzenlenen slalom gösterisi adeta nefesleri keserken, drift show, motosiklet gösterileri, off road, klasik otomobiller, slalom yarışı ve birbirinden farklı gösteriler ile vatandaşlar eğlenceli ve heyecan dolu bir gün yaşadı.

“BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE İÇİN GECE GÜNDÜZ DEMEDEN ÇALIŞIYORUZ”

Etkinlikte konuşan Milli Savunma Bakanı Akar, büyük ve güçlü Türkiye için gece gündüz demeden çalıştıklarını ifade ederek, “Allah’a çok şükür bu ana kadar ciddi mesafeler kat edildi. Bundan da Kayseri’miz nasibini aldı. Bu konudaki yatırımlarımız ve çalışmalarımız teknik,  teknoloji, havaüssü, havacılık  ve motor sanayi dahil büyük yatırımlar var” dedi.

Bakan Akar, konuşmalarına şöyle devam etti: “Sporcu kardeşlerimizle gurur duyuyoruz. Türkiye’nin dört bir yanından gelerek, katıldığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Sizleri kutluyorum. Sağ olun.  Var olun. Ayrıca bir organizasyonu yaptığı için de Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum”

Başkan Büyükkılıç ise, “Yerli ve milli bir anlayış. Spor bizler için çok önemli. Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar ile birlikte Büyükşehir Belediye’miz ve Melikgazi Belediyesi iş birliğinde düzenlenen TOGG ile Slalom Gösterisi ve Drift Show’a katıldık. Türkiye'nin yerli ve milli elektrikli aracı TOGG ile düzenlenen slalom gösterisi ile vatandaşlar eğlenceli ve heyecan dolu bir gün yaşadı” dedi.

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