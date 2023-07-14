Togg, Selçuklu'nun envanterine girdi

Türkiye’nin ilk yerli ve milli otomobili TOGG, makam aracı olarak Selçuklu Belediyesi’nin envanterine dahil oldu. TOGG’un koltuğuna oturan Başkan Pekyatırmacı Selçuklu’nun sembol mekanlarını gezerek araca yoğun ilgi gösteren vatandaşlarla sohbet etti.KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Belediye Başkanlığı’nın makam aracı olarak kullanılmaya başlanan 42 SB 110 plakalı, siyah renk TOGG’un direksiyonuna geçti ve Selçuklu’nun sembol mekanları olan Kelebekler Vadisi Parkı ve Seyir Tepesi’ni gezdi.

Başkan Pekyatırmacı yol boyunca vatandaşlar ile de selamlaşırken, vatandaşlar yerli araç TOGG’a büyük ilgi gösterdi. Pekyatırmacı, TOGG’un “Oltu Siyahı” T10X modelini Selçuklu’ya kazandırmanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

TOGG’un koltuğuna geçerek aracı test eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, bu yerli ve milli gururu yaşatan başta Cumhurbaşkan Erdoğan olmak üzere, akıllı cihazın üretilmesinde emeği olan bakanlar, iş insanları ve tüm mühendislere ayrı ayrı şükranlarımı sundu.

Pekyatırmacı, "Türkiye Yüzyılı'nda daha iyi araçlar üreteceklerine inançlarının tam olduğunu söyledi.