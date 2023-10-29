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Togg kullanıcılarından 100. yıl konvoyu
GÜNDEM 29.10.2023, 15:23
Togg kullanıcıları, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ndeki konvoyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye'nin otomobili Togg kullanıcıları, Cumhuriyetin 100. yılında İstanbul Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde bir araya geldi.
Binlerce T10X kullanıcısı Türkiye'nin dört bir yanından '100. Yıl Togg Konvoyu'na katılmak için İstanbul'a geldi.
Togg'un sosyal medya hesabından konvoy canlı olarak paylaşıldı.
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|P
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|10
|28
|2. Fenerbahçe
|9
|27
|3. A.Demirspor
|10
|20
|4. Kasımpasa
|10
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|5. Trabzonspor
|10
|16
|6. Beşiktaş
|9
|16
|7. Kayserispor
|10
|16
|8. Hatayspor
|10
|14
|9. Rizespor
|10
|14
|10. Sivasspor
|10
|13
|11. Karagümrük
|10
|10
|12. Alanyaspor
|10
|10
|13. Ankaragücü
|9
|9
|14. Antalyaspor
|9
|9
|15. Konyaspor
|10
|9
|16. Gaziantep FK
|9
|9
|17. Başakşehir
|9
|8
|18. Pendikspor
|9
|7
|19. İstanbulspor
|9
|5
|20. Samsunspor
|8
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|9
|24
|2. Göztepe
|10
|20
|3. Kocaelispor
|10
|20
|4. Gençlerbirliği
|10
|18
|5. Bodrumspor
|10
|17
|6. Bandırmaspor
|9
|16
|7. Manisa FK
|10
|14
|8. Ahlatçı Çorum FK
|10
|14
|9. Keçiörengücü
|10
|14
|10. Erzurumspor
|10
|13
|11. Sakaryaspor
|10
|12
|12. Boluspor
|10
|12
|13. Adanaspor
|10
|10
|14. Şanlıurfaspor
|10
|10
|15. Ümraniye
|10
|9
|16. Altay
|10
|8
|17. Tuzlaspor
|10
|7
|18. Giresunspor
|10
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|10
|26
|2. Arsenal
|10
|24
|3. M.City
|9
|21
|4. Liverpool
|9
|20
|5. Aston Villa
|9
|19
|6. Newcastle
|10
|17
|7. Brighton
|9
|16
|8. West Ham United
|10
|15
|9. M. United
|9
|15
|10. Brentford
|10
|13
|11. Chelsea
|10
|12
|12. Wolves
|10
|12
|13. Crystal Palace
|10
|12
|14. Fulham
|9
|11
|15. Nottingham Forest
|9
|10
|16. Everton
|10
|8
|17. Bournemouth
|10
|6
|18. Luton Town
|9
|5
|19. Burnley
|10
|4
|20. Sheffield United
|10
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|11
|28
|2. Girona
|11
|28
|3. Barcelona
|11
|24
|4. Atletico Madrid
|9
|22
|5. Real Sociedad
|10
|18
|6. Athletic Bilbao
|10
|17
|7. Rayo Vallecano
|10
|16
|8. Real Betis
|11
|15
|9. Valencia
|10
|14
|10. Las Palmas
|11
|14
|11. Osasuna
|11
|14
|12. Getafe
|11
|12
|13. Sevilla
|10
|10
|14. Cadiz
|11
|10
|15. Mallorca
|11
|9
|16. Villarreal
|10
|9
|17. Deportivo Alaves
|10
|9
|18. Celta Vigo
|11
|6
|19. Granada
|10
|6
|20. Almeria
|11
|3
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