Togg için 110 marka tescillendi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yerli otomobil için belirlenen Togg markasının başka ibare ve sloganlar için başvurusu yapılan 156 farklı marka başvurusundan 110'unun tescil edildiğini duyurdu.ANKARA (İGFA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bursa Gemlik'teki Togg Teknoloji Kampüsü'nün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda törenle açıldığını anımsatarak, Togg'da markalaşma ve üretimde önemli adımlar attıklarını açıkladı.

Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan habere göre, yerli ve milli marka otomobil markası olan Togg için Türk Patent ve Marka Kurumuna (TÜRKPATENT) kendi üretimleri, patent, tasarım ve marka başvurularını tescilletmek için başvurular yapıldı kaydedildi.

Patent alanında Togg'un TÜRKPATENT'e yapmış olduğu 30'u 2023 yılına ait olmak üzere toplam 72 adet patent başvurusu bulunduğuna dikkati çeken Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "İlki 2019 yılı Mayıs ayında yapılan başvurulardan 2 tanesi için patent tescil kararı verildi. Diğer 70 başvurunun ise araştırma ve inceleme süreci mevzuat gereği yasal süreler kapsamında devam ediyor. Togg’un yaptığı patent başvuruları arasında araç süspansiyonu, bağlantı elemanları, batarya şarj ve araç yazılım teknolojileri ile ilgili buluşlar yer alıyor" dedi.

Kacır, tasarım alanında da Togg adına toplam 18 tasarım başvurusu yapıldığını aktararak, bu başvurulardan 17'sinin tescil edildiğini, bir tasarım başvurusunun ise tescil işlemlerinin devam ettiğini belirterek, "Yerli otomobil için belirlenen Togg markasının "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret AŞ." adına 27 Aralık 2019 tarihinden bu yana tescilli olduğunu dile getiren Kacır, "Ayrıca, Grup, TÜRKPATENT'e 'Togg' dışında başka ibare ve sloganlar için 156 farklı marka başvurusunda bulundu ve bunlardan 110'u tescil edildi. Diğer taraftan, Togg için 1 tanınmış marka başvurusu da tescil edilmiş olup, 45 başvurunun ise mevzuat gereği yasal süreler kapsamında işlemleri devam ediyor." diye konuştu.