Togg eleştirilerine G20'den yanıt verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için bulunduğu Endonezya'nın Bali adasında Türk gazetecilere açıklamalarda bulundu, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi sonrası değerlendirmelerde bulundu.

Zirvedeki programlarını başarıyla tamamladıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, samimi misafirperverlikleri için Endonezya makamlarına teşekkür etti.

Zirve öncesinde Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile bakanların katılımıyla bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Widodo ile ikili ilişkileri tüm yönleriyle kapsamlı bir şekilde ele aldıklarını aktardı.

Türkiye-Endonezya arasında kurulan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin, iki ülke ilişkileri açısından tarihi bir adım olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Konseyimizin ilk toplantısını da kısa sürede gerçekleştirerek, yakaladığımız ivmeyi devam ettirmek istiyoruz. Ortak hedefimiz olan 10 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak için gayretlerimizi artırma kararı aldık." diye konuştu.

Savunma, teknoloji, inovasyon, çevre, ormancılık ve kalkınma iş birliği alanlarında imzalanan 5 anlaşmanın bu süreci kolaylaştıracağına inandığını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, özellikle savunma sanayisi alanında iki ülke arasında ciddi bir iş birliği potansiyeli olduğunu gördüklerini söyledi.

G20 Bali Zirvesi'nin temasının "Birlikte Toparlanma - Daha Güçlü Toparlanma" olduğunu anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Gıda ve enerji güvenliği de zirvenin temel başlıkları olarak ön plana çıktı. Gıda güvenliği meselesi 2015 yılında deruhte ettiğimiz G20 dönem başkanlığımızın ana gündem maddelerinden biriydi. G20 tarihindeki ilk enerji bakanları toplantısı da yine bizim dönem başkanlığımızda icra edildi. Antalya Zirvesi'nden bugüne yaşananlar, ülkemizin 7 yıl önce gündeme taşıdığı konuların isabetini de böylece göstermiş oldu. İştirak ettiğimiz oturumlarda enerji ve sağlık başlıklarında Türkiye olarak attığımız adımların takdir topladığını da gördük. Aynı şekilde Rusya-Ukrayna arasındaki esir takası ve tahıl koridoru girişimimizin dünya liderleri tarafından memnuniyetle karşılandığına da şahit olduk."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, değerlendirmelerinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Endonezya ziyareti öncesi, "Türkiye'nin yaşanmakta olan enerji krizinin çözümü bakımında da anahtar konumda olduğunu hatırlatacağım." açıklaması ve enerji üssü kurulumuna ilişkin gelecek günlerde somut bir adım atılıp atılmayacağı sorulan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu yanıtı verdi:

"Enerji konusunda Türkiye olarak şu an itibarıyla iyi bir konumdayız diyebilirim. Birilerine muhtaç değiliz. Hele hele Akkuyu olayı şurada 2-3 sene içinde bittiği anda, oradan da çok ciddi bir kapasiteyi elde etmiş olacağız. Ardından ben yine Sayın Putin'le Sinop'u da görüşmüştüm. Orada da inşallah dört türbin inşa edeceğiz ve Akkuyu kadar -belki daha fazla- oradan da elde edeceğiz. Bunları da elde ettiğimiz andan itibaren Türkiye'nin zaten enerjiyle ilgili bir sorunu kalmayacak. Çok daha iyi bir konuma geleceğiz. Ve biz, enerji ihracına da rahatlıkla başlayabiliriz."

Bu arada Türkiye'ye "Sizi enerji noktasında da destekleyebiliriz" diyen ülkelerin de bulunduğunu aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu konuda onlarla da bu ilişkilerimizi devam ettireceğiz. İnşallah gerekirse oralardan da kendimiz için olmaktan öte alıp ihracını yapma, yani SWAP diyebileceğimiz bir süreci de başlatma şansımız ayrıca var. İsim vermeyeyim, onu gidip görüşüp, karara bağladıktan sonra açıklarız." dedi.

TOGG İLE İLGİLİ ELEŞTİRİLER

Yerli araç Togg'un gençler tarafından ilgi gördüğü belirtilerek satışa sunulduğunda gençlere özel bir kampanya olup olmayacağı sorulan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şöyle bir nihai noktaya gelsin; pazarlama süreci içerisinde, pazarlama teknikleri açısından orada belki böyle bir şey de düşünülebilir ama şu anda henüz konuşulmuş bir konu değil. Tabii bütün maliyet analizleri vesaire yapıldıktan sonra bunların belli bir yol haritası var. Bu yol haritasına göre de hangi sürede, hangi rakamlarla bunu piyasaya sürelim, ne zaman bu fiyatlar farklı bir hal alabilir, bunları o çalışmalardan sonra açıklayacağız." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'ın Togg Gemlik Kampüsü açılış törenine davet edildikleri ama katılmadıkları hatırlatılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi ziyaret etmek istiyorlar. Niye olmasın dedik." karşılığını verdi.

Muhalefet liderleri Togg Gemlik Kampüsü açılış törenine katılmış olsalardı, birlikte fotoğraf verip vermeyeceği sorusu üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bizim kimseyle alıp veremediğimiz yok. Bunlar bir defa -Bay Kemal başta olmak üzere- tutturmuş Külliye aşağı, Külliye yukarı. Nasıl olduysa bir kere geldi. Gel arkadaş, gel. Burası benim şahsi mülküm değil. Burası bu milletin. Burası hizmet mekânı. Ama yok, tutturdu kafaya onu, o şekilde gidiyor. Şimdi Togg'la ilgili de hani diyordu ya 'Nerede fabrika?' Şimdi gelmek istediklerini söylediler. Buyursun gelsin dedik. Aynı şekilde Meral Hanım da istemiş, o da buyursun gelsin. Gezdirin, görsünler; bütün o robotik sistemleri, makineleri, o araçların tabandan tavana kaynaklarından diğer bütün işlemlerine varıncaya kadar nasıl yapıldığını görsünler. Biz bundan mutlu oluruz. Geleceklermiş."