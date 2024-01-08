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Togg'dan soru işaretli yeni model!
GÜNDEM 08.01.2024, 10:11
Togg yeni modelin tanıtım videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.BURSA (İGFA) - Togg'un sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı yeni modelinin tanıtım videosu büyük ilgi gördü.
"T10" açıklamasıyla paylaşılan videoda, soru işaretiyle yeni model ismine dikkat çekilirken, görüntüde söz konusu otomobilin fastback hatlarına sahip bir sedan otomobil olduğu görülüyor.
T10#CES2024#DoğuştanElektrikli#DoğuştanAkıllı #DoğuştanDijital#DoğuştanTemiz#ReDefineMobility#Togg pic.twitter.com/adTprvVbNq— Togg (@Togg2022) January 7, 2024
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