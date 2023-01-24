Togg'dan heyecanlandıran paylaşım

Doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı C SUV'un ön siparişini dünya çapında yenilik yöntemle satışa açmaya hazırlanan Togg, 2023 adet 100. Yıl özel seri Togg Akıllı Cihazları için heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu.BURSA (İGFA) - Togg'dan heyecanlandıran yeni bir paylaşım daha geldi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla özel olarak üretilecek ve açık artırma ile satışa sunulacak NFT koleksiyonu, 2023 adet akıllı cihazın ön siparişine katılma hakkı ve sıralama önceliği sunacak.

Öncelikli teslim edilecek 2023 adet 100. Yıl özel seri Togg Akıllı Cihazları için yapılan paylaşımda, "Hazır mısınız?" ifadesi yer aldı.

Togg'un yaptığı paylaşımda, "Öncelikli teslim edilecek 2023 adet 100. Yıl özel seri Togg Akıllı Cihazları için geri sayım başlıyor. Hazır mısınız? Daha fazlası Trumore'da. İndirin, Dijital Varlık Cüzdanınızı oluşturun, NFT açık artırmasını bekleyin." ifadelerine yer verildi.

https://twitter.com/Togg2022/status/1617895563734966272