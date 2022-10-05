Togg'dan deneyim testlerine devam

Türkiye'nin milli ve yerli otomobili Togg, kullanıcı deneyimi testlerini sürdürüyor.BURSA (İGFA) - Togg seri üretim için gün sayarken, her türlü koşullara yönelik kullanıcı deneyimlerine ilişkin testlerine devam ediyor.

Şirket kurumsal hesabından yaptıı paylaşımda, "Tüm güvenlik önlemlerimizi alarak gerçek yol koşullarında yaptığımız kullanıcı deneyimi testlerimiz planlarımız doğrultusunda devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Hatırlanacağı gibi, Togg daha önce de zorlu kış şartlarında denenmek üzere Güney Kutbu'na en yakın noktada performans testine çıkmıştı.

https://twitter.com/Togg2022/status/1577365451855863808