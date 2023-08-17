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Togg'da yeni rekor! Ağustos satışları 15 günde Temmuz'u solladı
GÜNDEM 17.08.2023, 13:36
Togg tarafından yapılan açıklamaya göre, Togg'un Ağustos ayı satışları şimdiden Temmuz ayının satışlarını geçti.BURSA (İGFA) - Togg sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Togg Teknoloji Kampüsü’nde Ağustos ayında üretilen T10X için Temmuz ayında yapılan toplam teslimat sayısını geçtiğini duyurdu.
Konuyla ilgili ”Gördüklerinizden fazlası var" denilerek yapılan videolu paylaşımda, Ağustos ayı içinde Gemlik’teki Togg Teknoloji Kampüsümüzde üretilerek kullanıcılarına Temmuz ayında teslim edilen 627 adet T10X'in 1-16 Ağsutos tarihleri arasındaki toplam teslimat sayısında 909'a ulaştığı açıkladı.
https://twitter.com/Togg2022/status/1692098939799871697
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|1
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|1
|3
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|3
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|1
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|1
|1
|10. Erzurumspor
|1
|1
|11. Altay
|1
|0
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|1
|0
|13. Giresunspor
|1
|1
|14. Göztepe
|1
|0
|15. Keçiörengücü
|1
|0
|16. Pendikspor
|0
|0
|17. Boluspor
|1
|0
|18. Kocaelispor
|1
|0
|19. Tuzlaspor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Newcastle
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|3
|2. Brighton
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|3
|3. M.City
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|3
|4. Arsenal
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|3
|5. Crystal Palace
|1
|3
|6. Fulham
|1
|3
|7. M. United
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|3
|8. Brentford
|1
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|9. Tottenham
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|10. Bournemouth
|1
|1
|11. Chelsea
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|12. Liverpool
|1
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|13. West Ham United
|1
|1
|14. Nottingham Forest
|1
|0
|15. Everton
|1
|0
|16. Sheffield United
|1
|0
|17. Wolves
|1
|0
|18. Luton Town
|1
|0
|19. Burnley
|1
|0
|20. Aston Villa
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|1
|3
|2. Osasuna
|1
|3
|3. Rayo Vallecano
|1
|3
|4. Real Madrid
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|3
|5. Real Betis
|1
|3
|6. Valencia
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|3
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|1
|3
|8. Girona
|1
|1
|9. Las Palmas
|1
|1
|10. Mallorca
|1
|1
|11. Real Sociedad
|1
|1
|12. Barcelona
|1
|1
|13. Getafe
|1
|1
|14. Sevilla
|1
|0
|15. Villarreal
|1
|0
|16. Deportivo Alaves
|1
|0
|17. Granada
|1
|0
|18. Almeria
|1
|0
|19. Athletic Bilbao
|1
|0
|20. Celta Vigo
|1
|0
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