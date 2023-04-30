Togg'da teslimatlar yapılıyor

Yerli ve milli otomobil Togg için başvuru yaparak sipariş hakkı kazananlara teslimatlar bugün itibariyle yapılmaya başlanacak.BURSA (İGFA) - T10X modelinin ilk sahiplerinde 29 Mart'ta belli olan Togg'un teslimatları devam ediyor.

177 binin üzerinde kişinin başvurduğu çekilişe katılanlar arasından şanslı 20 bin kişi, 2023 yılında teslim edilecek T10X için ön sipariş hakkı kazanmıştı.

Togg'un resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Çekilişle sipariş hakkı kazanan kullanıcılarımız, 30 Nisan Pazar günü T10X’leriyle buluşmaya başlıyor. Bizi izlemeye devam edin" ifadeleri yer almıştı.

Togg'dan T10X'lerin teslimatıyla ilgili de videolar paylaşıldı.

https://twitter.com/Togg2022/status/1652364623725641732 Akıllı cihazların müşterilere ulaşmak üzere sevkiyatının yapıldığı görülen paylaşımda, "Kula Elazığ'a, Anadolu Adana'ya doğru yola çıktı. Bu hafta sonu Adana, Bursa, Elazığ, Isparta, İstanbul, İzmir ve Kocaeli şehirlerindeki ilk kullanıcılarımızın evlerine akıllı cihazlarını teslim edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

2023 yılı için planlanan teslimatlarda iptallerin yaşanması halinde yedek listedeki kullanıcılar devreye alınacak.

Ancak 2023 yılı teslimatları için yedek listeden asıl listeye geçemeyenler 2024 yılı ocak ayı itibarıyla belirlenecek yeni paket ve konfigürasyon seçenekleriyle T10X sipariş edebilecek. Bu siparişi verenler, 2024 yılı haziran ayına kadar herhangi bir çekilişe girmeden akıllı cihazlarını teslim alabilecek.