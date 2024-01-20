Togg'da genel sipariş dönemi

Türkiye'nin 81 ilinde 19 bin 583 kullanıcısını 2023 boyunca T10X akıllı cihazlarıyla buluşturan TOGG, 2024 için sipariş takvimini duyurmuştu. Togg T10X modeli için yeni başvuru dönemi 20 Ocak (bugün) itibariyle başladı.BURSA (İGFA) - Türkiye'nin yerli ve milli aracı Togg'un T10X modeli için yeni başvuru dönemi başlıyor.



Togg bugünden itibaren çekiliş yapmayacak. Genel sipariş döneminin başlaması ile birlikte sipariş ekranları tüm bireysel kullanıcılara açacak olan TOGG kısa bir süre önce konuyla ilgili duyuruyu sosyal medya hesabından yapmıştı.

Togg'da teslimatlar sipariş sırasına, konfigürasyon özelliklerine ve bunlara bağlı üretim planlamasına göre gerçekleştirilecek.

Hatırlanacağı gibi, 6-10 Ocak'ta, 2023 yılında yapılan çekilişte yedek listede yer alan kullanıcılar için konfigürasyonlarını güncelleme imkanı sunulmuş, 15-19 Ocak'ta ise Nisan 2023'te yapılan çekilişe katılan ancak sipariş hakkı kazanamayan kullanıcılara sipariş oluşturma önceliği verilmişti.

Togg, 20 Ocak itibarıyle sipariş ekranları tüm bireysel kullanıcılar için açtı.