Togg CEO'su: Dört tekerli bilgisayar yaptık!

TOGG CEO’su Gürcan Karakaş, dijital dünyanın insan hayatının her anında olduğu için otomobil içerisinde de olmasının beklendiğini belirterek, “Bizim yaptığımız, bir otomobil tasarımı değil, bizim yaptığımız 4 teker üzerinde giden bilgisayar tasarımıdır” dedi.BURSA (İGFA) - Türkiye’de ilk kez belediyelerde yalın yönetim uygulamasını hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) iş birliğinde düzenlenen Yalın Belediyecilik Sempozyumu’nda, TOGG CEO’su Gürcan Karakaş da ‘kullanıcı odaklı değer üretimi’ konu başlıklı bir sunum yaptı.

Yalın düşüncenin bir kültür olduğunu, sanayide yüzyıllardır kullanılan yalın düşüncenin özünde israfı önleme, sürekli iyileştirme ve verimliliğin arttırılması konularının bulunduğunu belirten Karakaş, yalın uygulamaları belediyeler arasında ilk kez Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin uyguladığı gibi TOGG’un da kendi alanında birçok ilke imza attığını kaydetti.

Dünyada bazı trendlerin birçok yeniliği de beraberinde getirdiğini dile getiren Karakaş, “Yenilikler alışkanlıklarımızı değiştirirken kullanıcıların hayatlarını da değiştiriyor. Böyle olunca bazı sektörler derinden etkileniyor. Nesnelerin internetiyle, teknolojinin gelişmesiyle, temiz enerji çözümlerinin yaygınlaşmasıyla klasik otomobil dünyasının teknolojileri kökünden değişiyor. Bunun farkına varan devletler ve kurumlar kendi şirketlerine avantaj sağlamak için mevzuatlarını değiştiriyor. Ülkemiz de bu konuda oldukça ileride. Bunun sonucunda otomobil dünyasında yaşam alanları zincirleri iç içe geçiyor. Çocuklar artık otomobile binmek istemiyor. Çünkü internetleri yok. Elbette bir şekilde bu durum çözülüyor ama bu çözüm de yeterli olmuyor. Artık evde, ofiste neler yapabiliyorsak otomobilde de aynılarını yapmak istiyoruz. Cep telefonları akıllı cihazlara dönüşürken ne olduysa şuan otomobillerin de başına aynısı geliyor. Bu yolculuğun da başında değil ortalarındayız. Şuanda akıllı otomobil konusunda çözümü olmayan şirketler, 5-6 sene içerisinde sonra kaybolup gidecek” diye konuştu.

“4 TEKER ÜZERİNDE GİDEN BİLGİSAYAR”

“Bizim yaptığımız bir otomobil tasarımı değil, bizim yaptığımız 4 teker üzerinde giden bilgisayar tasarımıdır” diyen Karakaş, Avrupa’da bile birçok üreticinin TOGG’un aşamasına yetişemediğini söyledi. Yeni nesil teknoloji şirketlerinin ve yeni nesil otomobil üreticilerinin kullanıcıyla doğrudan bağ kurmak istediğini hatırlatan Karakaş, şuan için 8 tane mobil deneyim merkezi oluşturduklarını, 32 noktada servis hizmeti verdiklerini ve 10 tane de mobil servislerinin bulunduğunu dile getirdi. Kullanıcı deneyimlerini kullanarak beklentileri belirlediklerini ve bu yönde yenilikler eklediklerini anlatan Karakaş, “İlk günden itibaren kendi modülümüzü, kendi bataryamızı üretiyoruz. 2026’dan itibaren yeni nesil hücreleri de üretmeye başlayacağız. Buna sahipseniz menzili, şarj hızını ve her şeyi değiştirebilirsiniz. Fikri mülkiyetine sahip olmak bu yüzden sizi özgün ve hür kılıyor. Gemlik kampüsümüz Avrupa’nın en temiz boyahanesine sahip. Başka kirleten bir şey de olmadığı için Avrupa’nın en temiz tesisi şuan Bursa’da. Bunu önemsiyoruz. Bunun yanında doğuştan sıfır emisyona sahip araçtan bahsediyoruz. Tüm tedarikçilerimizle birlikte 2035’te karbon nötr olma hedefini belirledik. O tarihte karbon nötr olan ilk şirket olacağız” dedi.

“TEVECCÜH KARŞISINDA ÇOK MUTLU OLDUK”

Otomobillerin akıllanmasıyla işlerin bitmediğini, bir eko sistemin içerisinde bir bütünün bir iki parçası haline gelindiğini söyleyen Karakaş, dijital dünyanın insan hayatının her anında olduğu için otomobil içerisinde de olması beklendiğini ifade etti.

Teveccüh karşısında çok mutlu olduklarını ifade eden Karakaş, "Neticede kura çektik. 2024 yılının üretim adetlerini hemen arttırmaya başladık. Kademeli olarak da üretimi arttırıyoruz. Günde 280 adet üretim kapasitesine ulaşmış olduk. İkinci vardiyaya da geçtik. Şuan 9 ülkeden 3600’ün üzerinde çalışanımız var. Ortalama 10 buçuk yıl deneyim var” diye konuştu.

Sunumun sonrasında Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile TBB ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz tarafından Gürcan Karakaş’a günün anısına plaket takdim edildi.