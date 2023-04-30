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TOGG Bilecik’te göz kamaştırdı
GÜNDEM 30.04.2023, 10:40
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu tarafından üretilen TOGG T10X modeli Bilecik sokaklarında göz kamaştırdı.Sedat CEYLAN / BİLECİK (İGFA) - Türkiye’nin yerli ve milli elektrikli otomobil TOGG, Türkiye'de çeşitli illerde görücüye çıkarken, yerli otomobil Bilecik’te ve Bozüyük ilçesinde vatandaşın ilgi odağı oldu.
Bilecik’te sergilenen aracı, vatandaşlar yakından inceleyerek TOGG'u beğendiklerini söylerken TOGG Bilecik caddelerinde göz kamaştırdı.
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