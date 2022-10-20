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Togg'a giden yollarda son rötuşlar

GÜNDEM 20.10.2022, 16:44
Togg'a giden yollarda son rötuşlar

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, 29 Ekim’de gerçekleştirilmesi planlanan TOGG Fabrikası açılışı öncesinde son hazırlıkları yerinde inceledi.BURSA (İGFA) - AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, beraberinde AK Parti Gemlik İlçe Başkanı Mehmet Şamil Yiğit, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Setenay Yüksel Olguner ve ilçe yöneticileri ile birlikte TOGG Fabrikası’na ulaşım hatlarındaki çalışmalar hakkında bilgiler alındı.

Karayolları 14.Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen Yeni Mahalle – Kurtul farklı seviyeli kavşakları, TOGG Kavşağı Kurşunlu Çevre Yolu’nda incelemelerde bulunan Başkan Gürkan, bölgedeki çalışmaların en kısa sürede tamamlanabilmesi için projelerin takipçisi olduklarını söyledi.

Başkan Gürkan, merkezi hükümet ve yerel yönetimler nezdinde gerçekleştirilen ve Bursa’yı her alanda kalkındıran projelerle şehri geleceğe taşımaya devam ettiklerini vurguladı.

Bursa’nın ve Türkiye’nin dünyaya açılan markalarından biri olacak TOGG’un şehir vizyonu açısından önemine değinen Başkan Gürkan, “Hepimizi gururlandıran fabrikamızın en iyi şekilde işleyebilmesi, gurur tablomuz olacak otomobillerimizin Bursamızdan dünyaya sorunsuz bir şekilde açılabilmesi için üzerimize düşen her şeyi yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Bursamızın gücüne güç katacak projede yanımızda olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu, bakanlık yetkililerimiz ve Karayolları 14.Bölge Müdürlüğü yetkilerine teşekkür ediyorum” dedi.

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