TOFAŞ'tan yeni sponsorluk anlaşması

TOFAŞ Spor Kulübü, Sportive ile olan sponsorluk anlaşmasını yeniledi. Mavi Yeşilli takım, 2 yıl daha parkede Sportive formalarıyla ter dökecek.BURSA (İGFA) - ING Basketbol Süper Ligi takımlarından TOFAŞ, Sportive ile olan sponsorluk anlaşmasını 2 yıl daha uzattı. Sportive’in Bağdat Caddesi’nde yer alan flagship mağazasında gerçekleşen imza töreninde Sportive CEO’su Zeynep Selgur ve TOFAŞ Spor Kulübü Genel Menajeri Tolga Öngören hazır bulundu.

İmza töreninde yapılan yeni anlaşmayla ilgili açıklamalarda bulunan TOFAŞ Spor Kulübü Genel Menajeri Tolga Öngören, yeni sezonda da Sportive formalarıyla hem FIBA Şampiyonlar Ligi’nde hem Türkiye liginde aynı misyon doğrultusunda mücadelelerine devam edeceklerini belirterek, “Sportive, son dönemde spor pazarlamasına yatırım yapan önemli bir marka. Kendileri ile olan işbirliğimizdeki çözüm odaklı ve profesyonel yaklaşımlarından çok memnunuz. Taraftarlarımız için yeni ve özel ürünler üretmeye devam edeceğiz. Buradan Sportive markasının tüm yöneticilerine ve çalışanlarına kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür ederiyorum” dedi.

Sportive CEO’su Zeynep Selgur da, “Ülkemizin en büyük aktif spor şirketi olarak TOFAŞ ile uzun yıllara dayanan işbirliğimizi önümüzdeki yıllarda da devam ettirmek bizim için mutluluk verici. TOFAŞ kazandığı başarılarla, yetiştirdiği basketbolcularla, alt yapı tesisleriyle basketbol branşına olan ilginin oluşmasında önemli rol üstlenmiş güzide bir kulübümüz. Verimli ortaklığımızın daha uzun yıllar devam etmesi dileğiyle kendilerine yeni sezonda başarılar diliyoruz.” dedi.

Yapılan anlaşma kapsamında TOFAŞ Basketbol A takımı ile birlikte altyapı takımlarının forma ve antrenman ürünleri Sportive tarafından sağlanacak. Kulübün yeni sezon formaları ve lisanslı ürünlerinin satışı; Sportive mağazalarından, online satış sitesinden ve TOFAŞ’ın Bursa’da maçlarını oynadığı Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda maç günleri açık olan mağazasından devam edecek.