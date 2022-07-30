TOFAŞ Makedonya yolcusu

Basketbol Şampiyonlar Ligi 2022-2023 sezonuna katılmak için ön eleme turu mücadelesi verecek olan TOFAŞ’ın ön eleme turu maçları 23-25 Eylül tarihlerinde Kuzey Makedonya’nın Üsküp şehrinde oynanacak. Mavi Yeşilliler, ön elemelere yarı final turundan katılacak.BURSA (İGFA) - 2022-2023 Sezonuyla birlikte 7.’si düzenlenecek olan FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi’nin yeni sezonuna katılacak son 4 takımın belirleneceği ön eleme turlarına ev sahipliği yapacak takımlar açıklandı. İlk yılında son 16 turu, geçen sezon ise çeyrek final oynama başarısı gösterdiği Basketball Champions League’in (BCL) yeni sezonunda ön eleme turunu başarıyla geçerek normal sezona adını yazdırmak isteyen TOFAŞ, yarı finalden katılacağı ön eleme turu maçlarını Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’de oynayacak.

21-25 Eylül 2022 tarihleri arasında Boris Trajkovski Sports Center’da oynanacak Ön Eleme Turları Turnuvası 1’de (A Grubu) yer alacak takımlar ve maç programı şu şekilde;

Mücadele edecek ekipler: Fribourg Olympic (SUI), Tofas Bursa (TUR), CSO Voluntari (ROU), Leicester Riders (GBR), NINERS Chemnitz (GER), MZT Üsküp (MKD)

21 Eylül 2022 - Çarşamba

1. Çeyrek Final Maçı: Leicester Riders – CSO Voluntari

2. Çeyrek final Maçı: MZT Üsküp – NINERS Chemnitz

23 Eylül 2022 - Cuma

1. Yarı Final Maçı: TOFAŞ – Leicester Riders/CSO Voluntari’nin kazananı

2. Yarı Final Maçı: Fribourg Olympic – MZT Üsküp/NINERS Chemnitz’in kazananı

25 Eylül 2022 - Pazar

Final Maçı: Yarı Finallerin kazananları

KAZANAN A GRUBU’NA KATILACAK

4 Farklı bölgede oynanacak Basketbol Şampiyonlar Ligi ön eleme turu karşılaşmaları sonucunda bölgelerini birinci tamamlayan takımlar normal sezona katılmaya hak kazanacak. Normal sezon 32 takımdan oluşacak ve her biri 8 takımdan oluşan dört grupta grup liderleri doğrudan son 16 turuna yükselecek. Gruplarında ikinci ve üçüncü sırada yer alan ekipler ise play-in maçları sonucunda play-off’a kalmaya çalışacak. Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde normal sezon karşılaşmaları ise 4 Ekim’de başlayacak. Tofaş Basketbol Takımı, eleme turunu başarıyla geçmesi halinde ise 2022-2023 Basketbol Şampiyonlar Ligi normal sezonunda Fransız temsilcisi SIG Strasbourg, Macaristan temsilcisi Falco Szombathely, İspanya temsilcisi UCAM Murcia A Grubu’nda mücadele verecek.