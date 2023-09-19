Tofaş ailesinden 100. yıla erken kutlama

Tofaş çalışanları ve ailelerinin bir araya geldiği geleneksel "Tofaş Günü" organizasyonuyla Bursa’daki fabrikada buluştu.BURSA (İGFA) - Tofaş’ın tüm çalışanlarını ve ailelerini bir araya getiren geleneksel “Tofaş Günü” etkinliği Bursa’da gerçekleştirildi.

Tofaş Fabrikası’nda çalışanlar ve ailelerine özel düzenlenen, yaklaşık 15 bin davetlinin katıldığı bu özel günde aileler fabrikayı gezdi, gün boyu çocukları ile birlikte farklı etkinliklere katıldı.

Kırmızı – Beyaz temasıyla düzenlenen ve özel etkinliklerle Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılının özel coşkusunu yansıtan Tofaş Günü, geçtiğimiz senelerde olduğu gibi yine festival havasında yaşandı.

Etkinlikte yaptığı konuşma ile çalışanlara ve ailelerine seslenen Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu, öncelikle tüm Tofaş çalışanlarına teşekkür etti. Eroldu “. Arkamızdaki en büyük güç, ailelerimiz. Bugün ailelerimizi ağırlamaktan çok mutluyuz” dedi.

Sözlerine Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladığımız özel bir yılda Tofaş ailesi olarak bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek devam eden Eroldu, “Hem Tofaş'ın 55. yılını, hem de ülkemizin bu büyük yıl dönümünü birlikte kutlamak heyecanımızı daha da arttırıyor. Tofaş'ın son başarılarına baktığımızda; üretim ve Ar-Ge yetkinliklerimizi sürekli artırdığımızı, 'En İyi Otomotiv ArGe Merkezi olmamızı', 5 yıldır üst üste iç pazar liderliğimizi, 'Egea'nın 7 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobili olma başarısını’ görmekteyiz. Koç Topluluğu'nun değerli bir parçası olarak 55 yılı aşkın süredir otomotiv sektörüne öncülük eden Tofaş, diğer ana hissedarımız global otomotiv devi Stellantis tarafından da en iyi fabrika ve Ar-Ge merkezlerinden biri olarak kabul ediliyor." Bu başarıların arkasında, işine hâkim, rekabete karşı kendini sürekli geliştiren ve ekip ruhuyla çalışan değerli çalışma arkadaşlarımız yer alıyor. Tofaş’ı geleceğe taşıyan çalışmalarınız, çabanız ve emekleriniz için size gönülden teşekkür ediyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılı, şirketimiz açısından da, gelecek için de çok önemli adimlar attiğimiz, başarili iş sonuçlari elde ettiğimiz özel bir yil oldu.Bizler çocuklarımız, ülkemiz için çalişmaya, üretmeye ve başarilarimizla işlerimizi geleceğe taşimaya devam edeceğiz.’ diyerek sözlerini noktaladı.

Tofaş’lılar, gün boyu süren etkinliklerin devamında sahne alan Nil Karaibrahimgil’in konseriyle keyifli vakit geçirdi.