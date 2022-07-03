TOBB'dan Sanayinin Liderleri Programı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımıyla tanıtımı yapılan Sanayinin Liderleri Programı kapsamında veri analizi çalışması devam ediyor.Mehmet UZEL (ANKARA İGFA)

TOBB Sanayi Veritabanı’na kayıtlı toplam 3.926 ürün içerisinde illerin üretebildiği ürün sayıları belirlendi. İllerin üretebildikleri ürünlerin çeşitliliğinin göstergesi olan analiz sonucunda 2.621 farklı ürün üretebilme kapasitesiyle İstanbul birinci olurken, 2.300 farklı ürün üretebilme kapasitesiyle İzmir ikinci, 1.954 farklı ürün üretebilme kapasitesiyle Ankara ise üçüncü oldu. Ankara’yı 1.757 farklı ürün üretebilme kapasitesiyle Kocaeli ve 1.598 farklı ürün üretebilme kapasitesiyle Bursa takip etti.

Sanayinin Liderleri Programı ile TOBB’a bağlı Odalar tarafından hazırlanan ve TOBB tarafından onaylanan sanayi kapasite raporlarının bir araya gelmesi ile oluşan, içerisinde 90 binden fazla üreticinin makine parkı, üretim, hammadde ve iletişim bilgilerinin yer aldığı TOBB Sanayi Veritabanı’na kayıtlı verilerden derlenerek, yaklaşık 4 binden fazla ürün için veri analizleri gerçekleştiriliyor ve buna göre sanayide lider iller belirleniyor.

Sanayinin Liderleri Programı hakkında detaylı bilgiye https://tobb.org.tr/SanayiMudurlugu/Sayfalar/SanayininLiderleriProgrami.phpadresinden erişim sağlanabiliyor.