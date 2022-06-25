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TOBB'dan 70 bin fidan

GÜNDEM 25.06.2022, 16:11
TOBB'dan 70 bin fidan

Türk iş dünyasının çatı kuruluşu TOBB, 70’inci yılını 70 bin fidan dikerek, hatıra ormanı oluşturma kararı aldı. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde, Oda ve Borsa camiası Ankara’da Birlik Merkezi’nde bir araya geldi. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, TOBB’un yerel bir kuruluştan, dünya çapında iş birlikleri gerçekleştiren küresel bir aktör haline geldiğini ifade etti. Hisarcıklıoğlu da Türkiye’deki oda-borsa sisteminin dünyada örnek gösterildiğini belirterek “Ülkemizi hak ettiği yere çıkarmak için, iş dünyası daha hızlı koşmak zorunda” dedi.Mehmet UZEL (ANKARA İGFA)
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 70’inci kuruluş yıldönümünde; 81 ilden gelen iş dünyasının temsilcileri Ankara’da Birlik Merkezi’nde buluştu. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğindeki toplantıda; Ticaret Bakanı Mehmet Muş, TBMM Başkanlığı yapmış olan Cemil Çiçek, Ticaret Bakanlığı yapmış olan Hayati Yazıcı, milletvekilleri, oda ve borsa yönetim kurulu ve meclis başkanları ile delegeler yer aldı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş yaptığı konuşmada, TOBB’un 70’inci kuruluş yıldönümünü tebrik ederken, “Ülkemizin en güçlü ve en etkin kuruluşlarından biri olmayı başaran TOBB’un ülkemizin ekonomik kalkınmasında çok önemli bir rol oynadığının her zaman bilincinde olduk. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği kuruluşundan bu yana sürekli kendini geliştirmiş, 70 yıllık yolculuğu neticesinde yerel bir kuruluştan, dünya çapında iş birlikleri gerçekleştiren ve üstlendiği görevlerle özel sektörümüzü yurt dışına da taşıyan önemli küresel bir aktör haline gelmiştir” dedi.

Hükümet olarak firmaların ihtiyaç duyduğu mevzuat alt yapısını hazırladıklarını dile getiren Bakan Mehmet Muş, ekonomide başarılı sonuçlar almanın kamu ve özel sektör işbirliğinden geçtiğini kaydetti.

Küresel gelişmelere rağmen Türkiye ekonomisinin gösterdiği büyümenin önemli olduğunu vurgulayan Bakan Muş, “Türkiye 2022 yılının ilk çeyreğinde yüzde 7,3 büyüyerek, yüksek oranlı büyüme performansını sürdürdü” diye konuştu.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise, camia olarak 70 yılda büyük bir yol kat ettiklerini anlattı. Yönetim Kurulu olarak 70’inci kuruluş yıldönümünü taçlandırmak adına 70’inci Yıl Hatıra Ormanı oluşturma kararı aldıklarını açıklayan Hisarcıklıoğlu, “Tam 70 bin fidan dikeceğiz. Camiamıza yakışan bu ormanı, ülkemize kazandıracağız. Böylece hem çevreye ve doğaya katkı verecek, hem de gelecek nesillere kalıcı bir miras bırakmış olacağız” dedi.

TOBB’un 70 yılda yerel bir kurumdan, küresel bir aktöre dönüştüğünü bildiren Hisarcıklıoğlu, artırdıkları faaliyetler ve geliştirdikleri kurumsal kapasitesiyle, özel sektörde güç birliği sağladıklarını ifade etti. Özel sektörün hak ve hukukunu, uluslararası düzeyde savunan bir konuma geldiklerini söyleyen TOBB Başkanı, iş ve yatırım ortamı önündeki engelleri tespit edip, hükümete aktardıklarını belirtti.

Hisarcıklıoğlu şöyle konuştu: “Türkiye’nin otomobil üretme hayalini gerçekleştirmek üzere öncülük yapıp, TOGG’u hayata geçiren, tarımda 50 yıllık hayalimiz olan lisanslı depoları başlatan, Türkiye Ürün İhtisas Borsası’nı kuran, yurtdışında Ticaret Merkezi açan ve çok geniş bir yelpazede, özel sektöre hizmetler sunan, işlerini kolaylaştıran, Oda-Borsa sisteminin dünyada örnek gösterildiği bir seviyeye ulaştık. Değişim ve dönüşümün öncüleri haline geldik. Elbette daha yapacak, çok işimiz var. Ülkemizi hak ettiği yere çıkarmak için, iş dünyası daha hızlı koşmak zorunda.”

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