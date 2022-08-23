TMO mısır alım politikasını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün Kabine Toplantısı ardından açıkladıığı Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)'nce mısır alım fiyatının ton başına 5 bin 700 TL olarak belirlenmesi ardından TMO Genel Müdürlüğü alım ve fiyat politikasını açıkladı.ANKARA (İGFA) - TMO Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Tükrkiye'de mısır hasadının Ağustos ayının ilk haftasında lokal olarak başladığına dikkati çekilirken, mısır üretiminin geçen yıla göre yüzde 3,7 artışla 7 milyon ton seviyesinde olacağının tahmin edildiği kaydedildi.

Üreticilerin Tarım ve Orman Bakanlığı'nca verilen mazot, gübre ve fark ödemesi desteklerini ayrıca almaya devam edeceğinin altı çizilen açıklamada, TMO tarafından mısır alımlarında izlenecek politikalar şöyle belirlendi.

"Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı üreticilerden belgelerindeki üretim miktarının tamamı satın alınacaktır. Ürün bedeli ödemeleri, ürünün TMO'ya teslim edildiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde üreticilerin banka hesaplarına aktarılacaktır. TMO, üreticilerimizin iş yerleri önünde uzun süre beklemelerini önlemek amacıyla uyguladığı randevulu alım, mısır alımlarında da devam edecektir. Randevular internet üzerinden www.tmo.gov.tr veya randevu.tmo.gov.tr adreslerinden alınabileceği gibi TMO İşyerlerinden bizzat müracaat edilerek alınabilecektir".

Bu aradaToprak Mahsulleri Ofisi'nin iş yerlerinde, Pazar günleri hariç, haftanın 6 günü alım yapılacağı belirtilen açıklamada, mısır teslim edecek üreticilerin alım noktalarında herhangi bir zorlukla karşılaşmamaları için ÇKS bilgilerini güncellemeleri, randevularını mutlaka almaları, ürünlerini randevu alınan günde getirmeleri ve anlaşmalı bankalardan alınacak ürün kartı veya banka hesap numaraları ile alım noktalarına gelmeleri, lisanslı depolara ürün teslim edecek üreticilerin bankadan ELÜS işlem emrine izin veren yatırım hesabı açmaları ve en yakın Türkiye Ürün ihtisas Borsası (TÜRİB) acentelerine başvurarak (kimlik belgesi, yatırım hesabı ve ikamet adresi bilgileri ile birlikte) TÜRİB’e üye olmaları gerektiği kaydedildi.