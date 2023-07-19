TMO'dan Uzunköprü ve Keşanlı üreticilere yeni alım noktası

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Uzunköprü ve Keşan ilçelerinde yeni alım noktalarının açılacağı ve randevuların 15 gün öne alınacağı bilgisini verdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) -Edirne’de 26 Haziran’da 14 noktada başlayan hububat alımının devam ettiğini belirten AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, randevulu olarak günlük 14 bin ton ürün alımı yapıldığını kaydetti.

Merkezdeki yeni alım noktası açılarak randevuların 15 gün öne alındığını ifade eden Başkan İba, “Aynı durum Uzunköprü ilçesinde de geçerli olacak ve 19 Temmuz günü yeni alım noktası açılarak randevular 15 gün öne alınacaktır. Ağustos ayı içerisinde Keşan ilçemizde de lisanslı depolarımızdan ayrı yeni bir alim noktası açılarak üreticilerimizin randevu sistem dahilinde ürünlerini daha kolay teslim etmesi sağlanacaktır" diye konuştu.

Devletin hasat öncesinde verdiği sözü her zamanki gibi tuttuğunu vurgulayan İba, TMO’nun ÇKS'ye kayıtlı mahsulün tamamını aldığını ve üreticilerin malını yerde bırakmadığını belirterek, yoğunluk dolayısıyla randevularda yaşanan sıkıntı üzerine çiftçilerin sesine kulak verdiklerini ve yetkili mercilere talep ve istekleri ilettiklerinin altını çizdi.