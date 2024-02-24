TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi 20. Olağan Genel Kurulu seçime gitti

TMMBOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi 20. Olağan Genel Kurulu BAOB’ta seçim kurulunu gerçekleştirdi.Sergen DURAK/HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - TMMBOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi 20. Olağan Genel Kurulu BAOB’ta seçim kurulu gerçekleştirildi. Kurulda siyasi parti temsilcilerinden AK Parti Nilüfer Belediye Başkan Adayı Celil Çolak, CHP Osmangazi Belediye Başkan Adayı Erkan Aydın, CHP Mudanya Belediye Başkan Adayı Deniz Dalgıç, CHP Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir ve Zafer Partisi Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Bayram Kazancı’da yerlerini aldı.

Seçim Kurulunda açılış konuşmalarını yapmak üzere sahneye gelen mevcut başkan Şirin Rodoplu Şimşek tüm dünyada olduğu gibi pandemi döneminde TMMBOB'nin de çalışmalardan ödün vermediğini belirterek, "Afetlere karşı hazırlıklı olmak üzere akılcı yöntemlerle hareket etmek, bu bağlamda kamuoyunu bilgilendirmek bizim ilkemiz haline geldi. Biz görev süremiz boyunca çok çalıştık gerekli paydaşlarla bir araya gelip çözümler ürettik. Şubemiz bünyesinde kurulan hanlar bölgesini düzenli bir şekilde takip ettik. 6 Şubat Kahramanmaraş depremi sonrasında gerekli belediyelerle Bursa bünyesinde sözleşmeler imzaladık. Yine tmmob bünyesinde sürdürülen çokça etkinlikler düzenlenip katılım sağlandı. Temsilciklerimizin sorunlarını ve sıkıntılarını çok yakından takip ettik. Meslektaşlarımıza yönelik önceliklerimizi ve yol haritamızı nasıl iyi bir hale getiririz ‘nasıl iyi bir oda oluruz’u düşünüp hareket ettik. Dönem boyunca yapılan detaylarını etkinliklerimizde göreceğiniz projelerimizi destekleyen herkese çok teşekkür eder 20. Olağan genel kurulumuzun başarılı geçmesini diliyorum." dedi.

Şirin Rodoplu Şimşek'in ardından kürsüye gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Gülten Kapıcıoğlu ise "Akademik odalarımızın daha iyi yaşamasına katkı sağlayan her bireyin yaptıkları çok kıymetli. Yaptığımız her seçimde çıkan sonuçlar bizim için çok değerli, bu bağlamda hepinize teşekkür etmek istiyorum" sözlerine yer verdi.

"ÖNEMLİ BİR MESLEK"

Kurulda mimarlığın önemine vurgu yapan CHP Osmangazi Belediye Başkan Adayı Erkan Aydın, ”Önemli bir meslek. Sebebi malum Bursa Osmangazi, hem çarpık bir kent ve deprem ihtimalinin çok yüksek olduğu bir bölge. Bütün başkanlar geldiğinde onlarla da konuştuk binaları yıkarak depremin etkisini azaltamayız. Bunlarla ilgili binaları yakıp yıkalım değil, daha akıllıca ve bilimsel bir yaklaşım sergilememiz gerekiyor. Biz bu yolda ilerleyeceğimizi beyan ediyoruz” dedi.

"AKADEMİK ODALAR ÇOK ÖNEMLİ"

Aydın'ın ardından kürsüye çıkan CHP Mudanya Belediye Başkan Adayı Deniz Dalgıç akademik odaların önemine değinerek, ”Biz yerel yöneticiler için akademik odalar çok önemlidir. Bizler kenti korumak için birer cephe oluşturmalıyız. Bende sizlerle beraber bu cephenin içinde yer almak için göreve aday oldum” ifadelerini kullandı.

"BURALARIN TOZUNU YUTTUK"

Kurulda açıklamalarda bulunan AK Parti Nilüfer Belediye Başkan Adayı Celil Çolak da konuşmasında akademik odaların önemini vurguladı. Çolak, "Bende bir mühendisim. Buraların tozunu yutmuş bir mühendis. Bizler akademik odalarla beraber tüm Türkiye’ye nasıl birlik olacağımızı gösterdik. Biz tüm Türkiye’ye akademik odalarla beraber nasıl çalışacağımızı gösterdik. Kandilinizi kutlar yemyeşil bir Nilüfer’de sizi ağırlamayı isteriz” sözlerine yer verdi.

"BİRLİK OLMALIYIZ"

Konuşmasında birlik olmaya dikkat çeken CHP Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir ise, “Biz biliyoruz ki Nilüfer'in kent rantı çok yüksek. Buraya karşı bir saldırı var. Buradaki bu saldırıya karşı kentin hakkını korumak çok mümkün değil. Buradaki mahalle komitelerinden odalardan üniversitelerimizden bir hat oluşturmak lazım diye hep söylüyoruz. Bunları ben aday adayı olduğum günden beri anlatıyorum. Birlikte bu kenti savunmak zorundayız, bu tempoyla bu bizimle gidersek gelecekteki durumumuz tehlikeli. Akıllarımızı ve gücümüzü birleştirip bu gidişata dur demememiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.