TMMOB Koordinasyonu'nda Bingöl'de görev değişikliği

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Bingöl İl Koordinasyon Kurulu'nda Sekreterlik görevi, Canfidal Boldaş'a devredildi.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - TMMOB Bingöl İl Koordinasyon Kurulu’nda Sekreterlik görevini önceki Sekreter Emre Bulşu’dan devralan Canfidal Boldaş, emek ile bilimi ön planda tutarak her türlü çalışmanın yanında olacaklarını vurguladı.

Boldaş, özellikle emeği ve bilimi ön plana çıkaran, çalışmalarını bilimsel ve teknik referanslarla yürüten TMMOB gibi sivil inisiyatifler, son yıllarda aşırı sıcaklık artışı, kuraklık, su kıtlığı, ani ve yoğun yağışlar, seller, artan orman yangınları ve özellikle depremler gibi doğal veya insan kaynaklı yoğun doğa olayları karşısında etkin bir rol üstlendiğine dikkati çekerek, "Bu mücadelede, kamunun ve sivil inisiyatiflerin işbirliği ve koordinasyonu önemlidir. İlkelerimize uygun olarak, tüm kamu kurumlarıyla işbirliği yapmaya hazırız. Özellikle çevresel gerçekliklere bilimsel ve teknik bir yaklaşım benimseyerek, politik duruşlardan uzak durarak hareket ediyoruz ve günümüz dünyasına alternatif çözümler sunmaya çalışıyoruz. Kısacası, emek, doğa ve bilim değerlerine sahip çıkarak, emek ve bilim temelli her çalışmanın yanında olmak, aynı değerlerden sapmış her çalışmanın karşısında durmak, TMMOB olarak toplumsal ve yasal görevimizdir" diye konuştu.