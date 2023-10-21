TMMOB BURSA İKK’dan İsrail’e kınama

Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birliği (TMMOB) Bursa İl Koordinasyon Kurulu (İKK), düzenlediği basın toplantısıyla Filistin ve Gazze saldırıları nedeniyle İsrail’i kınadıklarını açıkladı.

BURSA (İGFA) - Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birliği (TMMOB) Bursa İl Koordinasyon Kurulu (İKK), düzenlediği basın toplantısıyla Filistin ve Gazze saldırıları nedeniyle İsrail’i kınadıklarını açıkladı. Açıklamada, “Gazze’de bulunan milyonlarca insanı bombalayan, temel yaşamsal gereksinimlere ulaşımı engelleyen, onları toplu göçe zorlayan bir yöntemin niyetinin, topyekûn katliam yapmaktan başka bir şey olmadığı açıktır” denildi.

TMMOB Bursa İKK Sekreteri ve Mimarlar Odası Bursa Şubesi Başkanı Şirin Rodoplu Şimşek’in okuduğu basın açıklaması şöyle: “Filistin'de bir hastaneye yönelik, İsrail tarafından gerçekleştirilen ve yüzlerce masum çocuk ve sivilin öldüğü saldırıyı kınıyoruz, lanetliyoruz. Tüm dünyanın gözü önünde bir halk soykırıma uğruyor. Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere ABD, AB bu vahşet karşısında kayıtsız kalıyor. Biz bu sessizliği kabul etmiyoruz. İsrail, Gazze saldırısını gerekçe göstererek başlattığı askeri operasyon ile bir yandan Filistinlileri Gazze’den sürerken, diğer yandan sivil katliamına devam etmektedir.

Gazze’de bulunan milyonlarca insanı bombalayan, temel yaşamsal gereksinimlere ulaşımı engelleyen, onları toplu göçe zorlayan bir yöntemin niyetinin, topyekûn katliam yapmaktan başka bir şey olmadığı açıktır. Bölgede süren şiddetin ve İsrail’in sivillere yönelik yapmış olduğu hedef gözetmeyen saldırılarının son bulması için Birleşmiş Milletleri göreve çağırıyoruz. Ayrıca Gazze’ye yönelik uygulanan ambargo ile bölge halkının, insanlığın en temel haklarından olan yeterli ve güvenilir su ve gıdaya ulaşma hakkının elinden alınmasına son verilmelidir.

İsrail ve Filistinli halklarının barışı, karşılıklı terör yöntemlerini uygulayarak değil; demokratik ve adil koşullarda yürütülecek bir diyalog süreci ile mümkün olacaktır. İsrail Devleti’nin gerçekleştirdiği bu katliamı kınıyor ve lanetliyoruz. İnsanlığa karşı işlenen bu suçun sorumluları ortaya çıkartılmalı, sivil saldırılara son verilmeli ve siyasi çözüm süreci acilen başlatılmalıdır. Biliyoruz ki, Filistin meselesi esas olarak emperyalizm meselesidir. Tüm dünyanın içinde olduğu bu sessizliği kabul etmiyoruz! TMMOB, direnen Filistin halkının yanındadır."