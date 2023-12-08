Tirilye esnafına selin zararı: 20 milyon TL!

Bursa'nın Mudanya ilçesi Tirilye Mahallesi'nde şiddetli yağışla birlikte oluşan selin yaraları bir yandan sarılmaya devam ederken, esnafın sel zararı 20 milyon TL olarak açıklandı.BURSA (İGFA) - Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB) Başkanı Fahrettin Bilgit ile Mudanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ertan Abdulazizoğlu, selde zarar gören esnafları ziyaret ederek, 'geçmiş olsun' dileklerinde bulundu. Zarara uğrayan esnafların sorunlarını tek tek not alan başkanlar, konuyu üst düzeyde dile getirerek, yakın takipçisi olacaklarını belirtti. Başkanlar, Tirilye'de esnafların kısa sürede normal ticari faaliyetlerine devam etmeleri için yoğun mesai harcamayı sürdürdüklerini kaydetti.

ZARAR TESPİTİ SÜRÜYOR...

Bu arada Mudanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ertan Abdulazizoğlu, Tirilye, Kumyaka, Eşkel ve Eğerce'de faaliyet gösteren esnafların 15 bin lira ile 1 milyon 300 bin lira arasında değişen büyüklüklerde zararı olduğunu ifade ederek, toplamda selin esnafa zararının 20 milyon TL olduğunu söyledi.

Zarar ve ziyanın tespiti için çalışmaların sürdüğünü kaydeden Başkan Abdulazizoğlu, bölgenin tamamında teknik bir çalışma yapılarak, sel ve su baskınlarının kalıcı şekilde bertaraf edilmesi gerektiğini kaydetti. Abdulazizoğlu, bölgenin turizm odaklı yapısında ticari faaliyet ve yatırımlarının güvenle devam etmesi açısından altyapı yatırımlarının acilen tamamlanması gerektiğine vurgu yaptı.

"ACİLEN MAĞDURİYET GİDERİLMELİ"

Bu arada 31 Ağustos 2022 tarihinde de yaşanan sel sonrası AFAD tarafından yapılan ödemelerle mağduriyetlerin giderildiğini anımsatan Başkan Abdulazizoğlu, sorunların bu kez bakanlık düzeyinde aktarıldığını belirterek, esnafın mağduriyetinin hızlı bir şekilde giderilmesi istedi. Abdulazizoğlu, yaşanan sel sonrası Tirilye'ye üç kez gelerek esnaflar ve vatandaşlarla yakından ilgilenen Bursa Valisi Mahmut Demirtaş'a, Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi'ye ve esnafı yalnız bırakmayan BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit ile Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile tüm personeline teşekkür etti.