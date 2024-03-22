TikTok Türkiye'den bin kişilik iftar

TikTok Türkiye ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla Kızılay’la işbirliğine giderek, Kızılay Pendik Aş Evi’nde hazırlanan iftarlık yemekler gıdaya erişimi kısıtlı ailelere ulaştırıldı.ANKARA (İGFA) - TikTok’ta canlı yayınlanan bu özel organizasyon için sosyal medyada 1 milyonun üzerinde takipçisi olan içerik üreticisi ve şef Emir Elidemir Kızılay Pendik Aş Evi’ne geldi; mercimek çorbası, haşlama et, bulgur pilavı ve peynir tatlısından oluşan bir iftar menüsü hazırladı.



Elidemir’e TikTok’un sevilen içerik üreticileri Gökçe Özgül, ‘mamitravolta’ ismiyle tanıdığımız Muhammet Bettaş ve ‘nohutege’ ismiyle tanıdığımız Egemen Doğan da eşlik etti. Hazırlanan bin kişilik yemek, hem Aş Evi’nde ihtiyaç sahiplerine sunuldu hem de Kızılay dağıtım araçları ile Aş Evi’ne gelemeyen yaşlı ve hasta kişilerin evlerine ulaştırıldı.



Kızılay Pendik Aş Evi’nde yemekler gönüllülerin yaptığı bağışlarla hazırlanıyor. Aş Evi’nin sorumlusu Elif Güçlü “Ramazan’da haftanın 7 günü, üç çeşit yemek ve bir tatlıdan oluşan menümüz 16.00’da ihtiyaç sahipleriyle buluşuyor. Kızılay’ın ruhunda yardımlaşma var. TikTok aracılığıyla yardımlaşmaya ve yemeği bölüşmeye bir çağrı daha yapmış olduk” diyor.



Bu yıl TikTok’ta ramazan yayınları şimdiye dek 18 milyon izlenmeye ulaştı. Ramazan ayı boyunca, TikTok kullanıcılarını daha pek çok etkinlik ve sürprizler bekliyor. İyilik yapmanın ve paylaşmanın önemini vurgulayan TikTok Türkiye, sosyal medyanın gücünü pozitif etkiler yaratmak için kullanmanın mümkün olduğunu göstermek istiyor.