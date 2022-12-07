Ticaret'ten zincir mağazalara yeni kural

Ticaret Bakanlığı, zincir mağazalara yönelik tartışmaların sürdüğü dönemde dikkat çeken bir uygulamayı hayata geçiriyor. Bakanlık, zincir mağazalara "Veri paylaşımı" zorunluluğu getirdi.ANKARA (İGFA) - Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Yönetmeliği'nde değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 200'den fazla şubesi olan zincir mağazalar, satışa sundukları ürünler ile şubelerine ilişkin verileri Ticaret Bakanlığı'nın belirlediği sisteme aktaracak. Bu veriler kurum, kuruluş ve kamuoyu ile paylaşılacak.

Düzenlemeyle, zincir mağazalarda satılan ürünlere yönelik fiyat denetimi gerçekleştirilecek.

"Veri paylaşım" kuralı ile birlikte tüketicilerin fiyat karşılaştırması yapabilmesinin önü açılacak. Kamunun aydınlatılması görevinin yanı sıra perakende ticaretin etkin ve sürdürülebilir rekabet şartlarına göre yapılması da sağlanacak.

Hatırlanacağı gibi geçtimiz günlerde zincir mağazalarda satılan ürünlerdeki fiyat farklılaşmalarına ilişkin iddialar nedeniyle "fahiş fiyat" tartışması yaşanmıştı.