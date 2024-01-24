Ticaret'ten fahiş fiyatlara 103 milyon TL ceza

Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı tespit edilen işletmelere toplam 103 milyon TL ceza uygulandı.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk fiilleriyle piyasa işleyişini ve serbest rekabeti bozan, tüketicilerin mağduriyet yaşamasına sebebiyet veren uygulamalarda bulunduğu tespit edilen işletmelere Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından toplam 103 milyon 160 bin 995 TL idari para cezasının uygulandığı kaydedildi.

Tarifeye aykırı şekilde ekmek satışı yapan işletmelere yönelik denetimlerde tespit edilen aykırılıkların Haksız Fiyat Değerlendirme Toplantısı'nda görüşüldüğü ve belirlenen fiyat tarifesinin üzerinde ekmek satışı yapan işletmelere 55 milyon 869 bin 477 TL idari para cezası uygulandığı belirtildi.

Otomotiv sektörüyle ilgili de piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengisini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunduğu değerlendirilen 8 işletme hakkında toplam 27 milyon 82 bin 889 TL idari para cezası kararı alındığı belirtilirken, fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen 20 hazır beton ve çimento üreticisi işletmeye de fahiş fiyat artışı dolayısıyla 4 milyon 969 bin 335 TL idari para cezası uygulandığı kaydedildi.

Bakanlık açıklamasında, haksız ticari uygulamalar ve eylemlerde bulunanlar hakkında gerekli idari tedbirleri almaya kararlılıkla devam edileceğini vurguladı.