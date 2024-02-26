Ticaret'ten aldatıcı reklamlara geçit yok!

Reklam Kurulu Aldatıcı ve Yanıltıcı Reklamlara geçit vermedi. Reklam Kurulu bu ayki toplantısında, aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulamalar nedeniyle işletmelere 24 milyon 16 bin 573 liralık para cezası uyguladı.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kurulda, tüketicileri aldatan, yanıltan, tecrübe ve bilgi eksikliklerini istismar eden reklamlar ile haksız ticari uygulamaların incelendiği aktarıldı.

Kurulca, şubat ayı toplantısında görüşülen 185 dosyadan 157'sinin mevzuata aykırı bulunduğunun belirtildiği açıklamada, söz konusu reklam ve ticari uygulamalar hakkında durdurma cezası ile 24 milyon 16 bin 573 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildiği ifade edildi.

Kurulun, bu yılın ilk iki ayında da 345 dosya hakkında görüş ve değerlendirmelerde bulunduğuna da işaret edilen açıklamada, tüketicileri aldatan, yanıltan, tecrübe ve bilgi eksikliklerini istismar eden aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulama olduğu tespit edilen 296 dosya hakkında durdurma cezasının yanı sıra, 47 milyon 900 bin 904 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildiği aktarıldı.

Bakanlıkça hazırlanan "2023 Yılı Takviye Edici Gıda Reklamları Raporu"nda, takviye edici gıda reklamlarına ilişkin mevzuat ve reklam örneklerinin ayrıntılı incelemeleri ile kapsamlı sektör analizinin ortaya konulduğunun belirtildi.

Söz konusu raporun ayrıntılarına https://www.ticaret.gov.tr/duyurular/2023-takviye-edici-gida-reklamlari-raporu adresinden ulaşabilirsiniz.