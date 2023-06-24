Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat Malatya'da

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, birtakım ziyaret ve incelemelerde bulunmak amacıyla Malatya’ya geldi.MALATYA (İGFA) - Ziyareti kapsamında Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı makamında ziyaret eden Bakan Bolat, burada şehrin inşası ve ticari hayatının canlanması ile alakalı açıklamalarda bulundu.

Bakan Bolat’ı makamında ağırlayan Başkan Gürkan, Büyükşehir Belediyesinin deprem süresi boyunca yaptığı çalışmalar anlatarak, Malatya’nın son durumu hakkında istişarelerde bulundu. Ayrıca Başkan Gürkan, Malatya’daki esnaf, tüccar ve sanayicilerin taleplerini Bakan Bolat’a iletti.

Öte yandan depremden sonra iş yerleri yıkılan veya ağır hasar alan esnaflar için Malatya’nın muhtelif yerlerinde 3 bin 500 iş yerinin kurulduğunu belirten Başkan Gürkan, ticari hayatın canlanması adına çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğinin altını çizdi.

“TİCARİ HAYATIMIZIN CANLANMASI NOKTASINDA YOĞUN ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR”

Deprem süresi boyunca yapılan çalışmaları Bakan Bolat’a aktaran Başkan Gürkan, “6 Şubat’ta vuku bulan Kahramanmaraş merkezli depremler, 11 ili etkiledi fakat 4 il çok ağır bir şekilde etkilendi. Malatya’da bu 4 ilden birisidir. Tabii depremden bu yana yaralarımızı sarmak için çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Şu an da 63 konteyner merkezimiz var. Şehrimizi tekrardan mazisine layık istikbaline hazırlama noktasında yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımıza ve Malatya’mıza gelen bakanlarımıza bizim bu konudaki düşüncemizin şu şekilde olduğunu ifade ettik. Geçici iş yerleri ile ilgili de belediyemizin yanında yer alan yaklaşık 350 iş yerimizin kuraları çekildi ve faaliyete geçti” dedi.

BAKAN BOLAT, “MALATYA GÜÇLÜ VE SAĞLAM DİNAMİKLERİ OLAN BİR ŞEHİRDİR”

Deprem bölgesindeki şehirlerin bir an evvel ayağa kaldırılması noktasında hükümetin yoğun bir çalışma içerisinde olduğunu belirten Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, “Göreve geldiğimizden bu yana hazırlık çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürdük. Malatya gerçekten de ülkemizin doğusunda parlayan bir yıldız olarak her zaman var oldu. Girişimciliğin yüksek olduğu ticaretin canlı olduğu tarımının yanında sanayisinin de güçlü olduğu ve Malatya dışında da çok başarılı iş insanlarının olduğunu biliyoruz ve takdir ediyoruz” diye konuştu.